Private equity, primo semestre 2021 da boom

Il mercato del private equity si attesta su livelli record e fornisce una prova di maturità consolidata in una fase storica di grande complessità, registrando 160 nuovi investimenti nel primo semestre. Dopo i 66 deal conclusi nei primi tre mesi dell’anno, il secondo trimestre registra un’ulteriore impennata rispetto allo scorso anno, con l’annuncio di 94 operazioni complessive finalizzate, di cui 48 nel corso dell’appena conclusosi mese di giugno.

Nel medesimo periodo dello scorso anno, che già si era comunque concluso con evidenze comunque assolutamente positive, l’Osservatorio Pem® di Liuc Business School, aveva mappato 103 investimenti: dunque, il mercato italiano, nonostante il perpetrarsi di una crisi economica generalizzata riconducibile alla notevole difficoltà nel superare lo stallo determinato dalla pandemia, riesce a concludere il primo semestre con un livello di attività incredibilmente soddisfacente. Anzi, si tratta della migliore performance registrata dall’Osservatorio in un trimestre, nel corso di ormai oltre venti anni di studio e mappatura del settore. La sfida sarà, dunque, quella di affrontare la seconda parte dell’anno cercando di preservare e valorizzare gli investimenti in portafoglio e, se possibile, mantenere l’approccio fortemente proattivo al mercato che ha caratterizzato il settore nell’ultimo triennio.

Sulla base dei valori enunciati, l’Indice trimestrale Private Equity Monitor Index – Pem®I, elaborato dai ricercatori dell’Osservatorio Pem® attivo presso la Business School di Liuc – Università Cattaneo, si è attestato così a quota 783, un valore mai registrato nel corso di un trimestre in passato.

“Il numero record di deal nel semestre ci dice tre cose: che l’Italia si conferma una eccellenza di know-how industriale molto apprezzata dagli investitori finanziari; che le prospettive di ripresa per un’Italia protagonista in Europea e nel mondo si stanno consolidando; non da ultimo, sottolinea la crescente maturità degli imprenditori italiani che si dimostrano sempre più pronti ad accogliere un socio finanziario con cui condividere un percorso di crescita. UniCredit supporta con convinzione questo trend, ed infatti siamo leader nel mercato del leveraged finance accompagnando fondi e imprese nella realizzazione delle più importanti operazioni sul mercato italiano ed europeo ”, dichiara Alfredo Maria De Falco, Deputy Head of CIB e Head of CIB Italy, UniCredit.

Entrando nel dettaglio dell’analisi dei dati, le operazioni di buy out si confermano predominanti sul mercato, con una percentuale più contenuta rispetto al trend consueto (68,5%), mentre le operazioni in capitale per lo sviluppo si si attestano al 13% dell’intero settore. Si registrano, nel semestre, otto interventi di ristrutturazione societaria (5%) e uno di replacement (0,5%). Da ultimo, interessante la presenza di ben ventuno operazioni (13%) afferenti al comparto delle infrastrutture, che da quest’anno l’Osservatorio Pem® mappa come categoria distinta, proprio a fronte della rilevanza assunta negli ultimi anni da questo specifico segmento di mercato.