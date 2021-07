Le banche Usa ballano la rumba dei dividendi

JPMorgan Chase e Goldman Sachs hanno dato il via alla stagione dei guadagni con risultati del secondo trimestre più forti del previsto, impostando il tono per i loro rivali di investment banking a venire.

Sia JPMorgan che Goldman hanno visto i loro profitti superare le aspettative, certo, ma la vera storia potrebbe essere trovata altrove. Le entrate dalle loro attività di trading erano in calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, anche se - come il Ceo di JPMorgan ha sottolineato il mese scorso - questo era quasi inevitabile quando l'attività era così alta in questo periodo dell'anno scorso. Le entrate di dealmaking, nel frattempo, stavano girando a mille su tutti i cilindri: il segmento di Goldman - che consiglia le imprese sulle quotazioni in borsa e le acquisizioni di società - ha avuto il suo secondo miglior trimestre di sempre, mentre quello di JPMorgan ha fatto un'attività vivace, battendo anche le aspettative.

È facile mettere insieme le grandi banche americane, ma per capire perché il prezzo delle azioni di JPMorgan è salito solo del 24% quest'anno contro il 44% di Goldman, vale la pena guardare dove differiscono. JPMorgan è ampiamente vista come una potenza commerciale, in particolare in valute, materie prime e "reddito fisso" (cioè obbligazioni). Una ripresa post-pandemia, quindi, non è grande per la banca, dal momento che ci sarà molta meno volatilità su cui fare trading. Goldman, d'altra parte, è una fabbrica di accordi. E dato che il dealmaking è sulla buona strada per un anno record - e dato che questo slancio dovrebbe continuare per almeno un altro paio - la banca dovrebbe beneficiare nel lungo termine.

JPMorgan ha anche annunciato che continuerà a riacquistare le proprie azioni, il che non dovrebbe essere una sorpresa: Le banche americane stanno premiando i loro investitori da quando la Federal Reserve - che ha vietato i riacquisti durante la pandemia - ha dato loro il via libera il mese scorso. La banca centrale europea non è così generosa, ma gli investitori sperano che lascerà libere le banche della regione nel corso dell'anno.