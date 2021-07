Il presidente Biden inquadra nel mirino le Big Tech

Il presidente degli Stati Uniti ha lanciato una nuova offensiva contro le pratiche anticoncorrenziali delle aziende in diversi settori, con le Big Tech come bersaglio particolare.

L'amministrazione americana è preoccupata che i giganti della tecnologia abbiano attualmente troppo potere per sfruttare i dati personali degli utenti e spremere i concorrenti più piccoli. L'ordine esecutivo di Joe Biden propone di affrontare questo problema in due modi. In primo luogo, chiede riforme normative che migliorino l'esame degli accordi di fusione nel settore tecnologico e impediscano alle aziende dominanti di mettere fuori dal mercato gli aspiranti rivali. In secondo luogo, suggerisce nuove regole per aumentare la supervisione delle pratiche di raccolta dati e di sorveglianza degli utenti da parte delle aziende.

Ma i nuovi piani del presidente non riguardano solo il settore tecnologico. Nel suo mirino c'è anche l'industria farmaceutica - con i funzionari sanitari del governo che chiedono di aiutare ad abbassare i prezzi dei farmaci da prescrizione importando alternative più economiche dal Canada, tra le altre cose.

Se attuato con successo, quest'ultimo giro di vite potrebbe colpire la crescita delle aziende tecnologiche - e con valutazioni alle stelle, i loro prezzi delle azioni sono vulnerabili. Le cinque più grandi aziende tecnologiche - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon e Facebook - valgono attualmente una media di 31 volte i guadagni previsti per il prossimo anno, quasi il 50% in più dell'S&P 500 statunitense nel suo complesso. Ma anche chi ha investito passivamente nell'indice dovrebbe essere preoccupato: queste cinque aziende rappresentano quasi un quarto del suo valore totale di mercato.

Se ai regolatori viene chiesto di ridurre i danni ai consumatori, allora anche l'industria delle criptovalute sembra matura per l'intervento. Questa potrebbe essere una cattiva notizia per Circle, l'azienda di pagamenti incentrata sulla crittografia che la scorsa settimana ha annunciato piani per "diventare pubblica" più tardi quest'anno attraverso una fusione da 4,5 miliardi di dollari con una società di acquisizione speciale (SPAC). La popolare USDC stablecoin di Circle è ancorata al valore del dollaro USA - ma con il 90% delle banche centrali del mondo che stanno esplorando versioni digitali delle loro rispettive valute, i giorni di questi concorrenti non ufficiali potrebbero essere contati.