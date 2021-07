Bip, arriva il primo bilancio di sostenibilità “innovativa”

Bip, multinazionale di consulenza, ha presentato la prima edizione del suo Bilancio di Sostenibilità, un insieme di impegni, azioni e attività per orientare le performance aziendali verso un modo di fare innovazione con sempre maggiore attenzione agli ambiti ambientali e sociali. Una filosofia ispirata a 6 principi: etica e integrità, valore delle persone, centralità del cliente, innovazione, impegno ambientale e sostegno alla collettività

Con la pubblicazione su base volontaria del primo Bilancio di Sostenibilità, BIP intende condividere con gli stakeholder le proprie scelte - riferite al triennio 2018-2020 - orientate alla costruzione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile ed inclusivo, attraverso l’impegno a perseguire i Sustainable Development Goals (Sdgs) così come sono definiti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

In tale ottica, nel 2019 è stato avviato il Bip Sustainability Program, un percorso strutturato di iniziative e attività volte al miglioramento delle performance di sostenibilità ambientale e sociale. La ricerca di uno sviluppo inclusivo, la creazione di valore condiviso e l’attenzione alle questioni sociali e ambientali sono impegni che Bip promuove con la consapevolezza che la sostenibilità sia un tema imprescindibile e ineluttabile per il futuro del Pianeta e delle generazioni a venire.

“Le sfide che il 2020 ha portato con sé ci hanno consentito di dimostrare a noi stessi e alle aziende nostre clienti un grande coraggio”, commenta Nino Lo Bianco, Presidente di Bip. “Il Gruppo ha registrato nell’anno un fatturato in crescita di oltre il 31% e si è arricchito di un organico di circa 1.000 nuovi talenti, che si fanno portavoce della celebrazione dello spirito ‘Here to dare’ che ci contraddistingue. In questo momento di cambiamenti significativi, Bip è più che mai decisa ad impegnarsi come parte attiva verso lo sviluppo di soluzioni e attività volte a migliorare e gestire l’impatto delle proprie azioni sulla collettività e sull’ambiente”.

La strategia di sostenibilità adottata da Bip si basa su sei principi fondamentali: etica e integrità, valore delle persone, centralità del cliente, innovazione, impegno ambientale e sostegno alla collettività. Valori che il Gruppo implementa concretamente nella propria strategia aziendale.

#1 Etica e integrità

Integrità, insieme a flessibilità, innovazione ed eccellenza sono i principali valori del purpose di BIP verso il mercato, sintetizzabile nella sfida quotidiana delle persone di BIP che guardano da diverse angolazioni ai trend di mercato per individuare nuove metodologie e approcci per risolvere la complessità dell’oggi, adottando sempre comportamenti fortemente improntati all’etica e alla trasparenza.

#2 Valore delle persone

Nel 2020 BIP è stata certificata da Top Employers Institute tra le aziende Top Employer Italy 2021 per la qualità dell’employee experience offerta, l’impegno avviato a favore dell’inclusività e della parità di genere, la dedizione rivolta alla Talent Acquisition e alla formazione, sviluppo e coinvolgimento delle persone.

Fondata quasi 20 anni fa, BIP conta oggi su oltre 3.500 professionisti in tutto il mondo. In linea con la crescita economica, l’organico si è arricchito nel 2020 di circa 600 nuovi talenti, vantando così una realtà giovane e dinamica, in cui il 44% delle persone ha un’età sotto i 30 anni. Grazie ad un forte investimento, nel corso del 2020 sono state erogate un totale di oltre 70.000 ore di formazione, più del doppio rispetto all’anno 2019.

#3 Centralità del cliente

Oggi BIP esporta i propri servizi professionali operando fuori dall’Italia per un numero sempre crescente di aziende. Tutti i rapporti sono impostati in modo da garantire professionalità, affidabilità e competenza, in un quadro di correttezza, lealtà e trasparenza, vantando un tasso di consumer retention intorno al 90%.

Si tratta di un ​ecosistema di professionisti con un expertise capace di cogliere i fenomeni di innovazione e discontinuità in arrivo e di individuare soluzioni all’avanguardia in specifici ambiti e settori di mercato.

#4 Innovazione

La promozione dell’innovazione, sia interna che esterna, è l’agente abilitatore del cambiamento. Questa è la convinzione di BIP, che mira al miglioramento delle performance di sostenibilità attraverso la continua capacità di evolversi insieme ai differenti attori del sistema economico.

Una Global Digital Platform costituita da 5 Centri di Eccellenza - Strategy, Innovation, Design & Interaction; xTech; CyberSec; Customer Platforms; Transformation 4.0 -, consente di guidare le aziende verso un cambiamento tangibile.

#5 Impegno ambientale

BIP ritiene imprescindibile un approccio socialmente responsabile alla progettazione e gestione delle attività. Per tale motivo, grande attenzione è posta all’utilizzo sostenibile delle risorse e alla minimizzazione degli sprechi. In particolare, per l’anno 2020 sono stati registrati consumi energetici in diminuzione di oltre il 20% rispetto al 2019. Al fine di garantire una gestione responsabile dei consumi e la riduzione degli impatti connessi, inoltre, sono state avviate operazioni di efficientamento energetico in tutte le sedi.

#6 Sostegno alla collettività

L’intera organizzazione si impegna a coltivare un ambiente in cui ogni persona sia apprezzata, rispettata e abbia equo accesso a tutte le opportunità, ponendo molta attenzione al sostegno alla collettività, mediante il supporto finanziario e la partecipazione attiva a sostegno di meritevoli iniziative benefiche, di ricerca e di volontariato affinchè possano crescere.