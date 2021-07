Puntare sul cibo sano fa bene anche al business

NaturHouse nasce in Spagna nel 1992, grazie ad una geniale intuizione del suo fondatore Felix Revuelta. In oltre 30 anni più di 6,5 milioni di clienti, grazie all’innovativo metodo NaturHouse, hanno imparato a mangiare in maniera congrua rispetto al proprio stile di vita, eliminando il sovrappeso e raggiungendo il proprio PesoBenessere®.

Oggi NaturHouse ha circa 2.400 punti vendita distribuiti in 35 Paesi ed è un marchio riconosciuto a livello internazionale. In Italia lo sviluppo del network NaturHouse parte nel maggio 2005, e ad oggi può contare su una rete capillare di 400 punti vendita, il 95% dei quali in franchising, distribuiti su tutta la penisola e con più di 1,5 milioni di clienti fidelizzati. Da aprile 2015, il gruppo NaturHouse è quotato alla Borsa di Madrid.

NaturHouse offre ai suoi clienti una linea esclusiva di prodotti di origine naturale che, combinati con un percorso di educazione alimentare, consentono di eliminare il sovrappeso in maniera semplice, naturale e definitiva. Ed è proprio il Metodo che distingue NaturHouse dagli altri percorsi nutrizionali.

Il Metodo NaturHouse è efficace, con 1,5 milioni di italiani che hanno eliminato il loro sovrappeso; è naturale, in quanto basato sul miglioramento delle abitudini alimentari complementari da prodotti di erboristeria; è semplice, basato su un format preciso, che grazie alla consulenza settimanale consente di dare ai clienti un supporto motivazionale fondamentale e di guidarli nel loro percorso di educazione alimentare, insegnandogli i principi di una sana e corretta alimentazione.

Tutti i Consulenti NaturHouse sono contraddistinti dalla loro professionalità, laureati ed esperti in alimentazione, che illustrano, sempre gratuitamente, le proprietà dei nostri prodotti e le loro modalità d’impiego nel contesto di nuove e migliori abitudini alimentari. Il metodo NaturHouse è infine economico, perché la consulenza nutrizionale è sempre gratuita al 100%, a differenza di altre attività, dove solitamente ne viene richiesto il pagamento.

I prodotti NaturHouse sono in prevalenza complementi alimentari a base di estratti di piante e frutta appositamente formulati per avere proprietà drenanti, brucia grassi, antiossidanti e probiotici. Vengono venduti in Italia esclusivamente presso i monomarca NaturHouse o sul sito www.naturhouse.it, dove è possibile trovare una vasta scelta di complementi dietetici capaci di rispondere efficacemente a tutte le esigenze del Cliente.

Dunque una vasta gamma di referenze adatta a tutte le esigenze che si possono suddividere in tre macro-categorie: integratori alimentari (prodotti a base di estratti naturali per facilitare l’assunzione di determinati nutrienti, che consentono azioni specifiche durante il processo di perdita di peso); alimenti funzionali (costituiti da prodotti dietetici per colazione, spuntini o sostitutivi dei pasti, che consentono di tenere sotto controllo l’apporto calorico); cosmetici e cura del corpo (prodotti di bellezza associati alla cura della pelle nel processo di diradamento e anti-invecchiamento).

Aderire alla rete NaturHouse è sicuramente redditizio, perché a fronte di un basso investimento offre un’alta redditività. Aderendo al franchising NaturHouse si ha una formazione sia iniziale che continuativa da parte dei nostri professionisti dell’area tecnica, commerciale, marketing e amministrazione. Con NaturHouse hai la garanzia di un marchio con elevata esperienza riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, un’ampia gamma di prodotti esclusivi di alta qualità, che si arricchisce ogni anno con nuove referenze, e una zona di esclusiva nella città prescelta. Oltre a ciò la tranquillità di appartenere ad un importante gruppo che lavora in un settore in costante crescita, e che affianca i propri affiliati con investimenti pubblicitari sempre più importanti.



www.naturhouse.it