La miscela perfetta? Qualità, ambiente e franchising

Di tipi di caffè nel mondo ce ne sono molti. Alcuni, certo, hanno aromi più intensi e caratteristiche migliori di altri, ma fondamentale, nel percorso che dalle piantagioni li porta alla tazzina, è il modo in cui vengono lavorati. «Il ciclo di lavorazione del caffè attraversa otto fasi e in ognuna, lavorando bene, possiamo ‘’solo’’ evitare di rovinarlo», spiega Beatrice Pea, amministratore unico e co-fondatrice col marito Massimo Dusi di Caffe dal Mondo, realtà imprenditoriale in ascesa con ben 45 punti vendita a marchio e nuove aperture all’orizzonte. Nata nel 2009 e diventata franchising nel 2013, Caffè dal Mondo è un’alternativa di eccellenza con una produzione artigianale 100% made in Italy di capsule e cialde di qualità superiore con un’attenzione particolare a rispetto di ambiente e salute. Non è un caso che il payoff del brand sia “creatori di eccellenze” e che tutti i partner del network vengano, per così dire, presi sotto l’ala di Caffe dal Mondo, non solo per quanto riguarda prodotto e logistica, ma anche per promozione, comunicazione e tutto quanto possa aiutare i singoli franchisee, che non sostengono peraltro royalties o fee d’ingresso, a far decollare il proprio singolo business.



Cosa differenzia Caffè del Mondo dagli altri player?

Abbiamo una gamma di prodotti senza eguali: ben 14 miscele di caffè, 4 monorigini, ma anche tè, tisane e sfiziosità disponibili in 13 formati di capsule. Vantiamo 16 selezioni biologiche divise tra capsule compostabili Nespresso, Cialde Biodegradabili, caffè in grani, caffè macinato e capsule compatibili Dolce Gusto e riusciamo a distinguerci dalla concorrenza producendo direttamente le nostre capsule, offrendo ai nostri clienti prodotti in esclusiva con una qualità superiore a un prezzo concorrenziale.

Come scegliete i vostri prodotti?

La materia prima è fondamentale, proviamo tantissimi caffè ma anche bevande e materiali innovativi per il confezionamento, collaboriamo con i fornitori per migliorare il ciclo produttivo ed esaltare il prodotto. Un altro aspetto al quale teniamo molto è la sostenibilità. Per cialde e capsule abbiamo deciso di non scendere a compromessi mantenendo i nostri caffè in atmosfera modificata all’interno di buste in materiale riciclabile; inoltre col progetto #Responsibility2021 ci impegniamo a eliminare materiali che comportino la creazione di rifiuti misti non riciclabili. Siamo in pochi a farlo, ma siamo convinti che la qualità sia l’unica strada per una realtà come la nostra. Abbiamo pensato da subito alla distribuzione dei nostri prodotti attraverso negozi di proprietà o in affiliazione per riuscire a trasmettere la filosofia aziendale, che si fonda su tre valori chiave: qualità, etica e sostenibilità appunto. Con i nostri affiliati intraprendiamo qualcosa di più che una collaborazione, è importante essere in sintonia, curiamo la parte commerciale, offrendo affiancamento e formazione continua su tecniche di vendita, gestione dei social, amministrazione aziendale.

Quali obiettivi vi ponete nel medio-lungo termine?

Il nostro format è cresciuto a un ritmo incredibile e aver raggiunto i nostri obiettivi in anni così difficili ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta. Per il 2022 vogliamo aprire al massimo due negozi al mese in Italia per seguire al meglio la fase di lancio. A settembre saremo al Franchise Expo Paris, per trovare partner per sviluppare il format all’estero, partito già con un primo store in Spagna. Nel lungo periodo vogliamo diventare un gruppo omogeneo e consolidato.

Come vede il futuro del comparto?

La sfida è differenziarsi sempre di più, e per quel che ci riguarda vogliamo farlo con caffè pregiati e prodotti attenti alla salute, consci dell’importanza di essere sostenibili e di mantenere un ottimo rapporto qualità/prezzo.



www.caffedalmondo.it