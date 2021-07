Quella frazione di manager che manca alla pmi

In una società che richiede sempre più flessibilità e capacità di adattamento anche la figura del manager sta cambiando velocemente, anche a causa della pandemia. Ecco allora che si diffonderanno sempre più i cosiddetti fractional executive, manager di grande esperienza in grado di mettere al servizio delle aziende il proprio know-how per periodi circoscritti di tempo. Non come semplici consulenti esterni, che come tali restano estranei all’organizzazione, ma partecipi della stessa e di supporto operativo on site, seppur a tempo. Con un doppio vantaggio. Per loro stessi, che possono accettare incarichi in maniera più fluida, e per le aziende, soprattutto le Pmi, zoccolo duro del sistema imprenditoriale italiano, spesso aziende familiari carenti di competenze manageriali e che non possono permettersi l’assunzione a tempo pieno di manager di alto profilo con competenze specifiche.

Il fractional manager entra in azienda con un rapporto costi-tempo modulare

Abbiamo intervistato Andrea Pietrini, chairman YourGroup, prima società italiana di advisory operativa C-Level a introdurre nel nostro Paese già da qualche anno il concetto di fractional executive, e autore del libro ““Fractional manager. Una nuova professione per aziende che evolvono”, edito da Egea, casa editrice della Bocconi.

Andrea, intanto spieghiamo chi è il fractional manager, a cui ha appena dedicato un interessantissimo libro.

Il libro è il frutto di un progetto che avevo in mente da tempo, per sugellare anche editorialmente un percorso iniziato dieci anni fa e che, appena uscito, è entrato nelle classifiche Amazon dei libri più venduti della sua categoria. L’obiettivo è raccontare l’origine, lo sviluppo e le prospettive del modello fractional, ma soprattutto dare una serie di consigli pratici a manager interessati all’attività e non solo. Il fractional è una figura manageriale esterna che entra in azienda con un rapporto costi-tempo modulare. Non un dipendente, ma nemmeno un consulente che resta estraneo all’organizzazione, partecipe invece della stessa e di supporto operativo on site, seppur a tempo, forte di una coerenza aziendale e una visione più ampia.

Con YourGroup selezionate proprio questo tipo di manager. In cosa consiste il “Big five personality test” e in generale il vostro processo di selezione?

ll “Big five questionnaire” è un test di personalità del candidato su cinque grandi dimensioni (ciascuna suddivisa in due sottodimensioni): estroversione, apertura mentale, gradevolezza, stabilità emotiva, coscienziosità. Sviluppato dall’azienda innovativa Eggup, lo proponiamo nel percorso di selezione dei nostri partner, data l’importanza delle soft skills nella buona riuscita di un progetto manageriale. Il test rende ancora più rigoroso e oggettivo il processo di selezione che parte da una base curriculare d’eccellenza e si articola anche sulla richiesta di referenze e su quattro colloqui tenuti da senior manager del gruppo. Ciò ci ha permesso di creare un vero e proprio “hub” di competenze, formato da otto team altamente specializzati e per ogni area aziendale chiave offriamo supporto operativo on site erogato da un team dei nostri fractional manager.

Qual è la risposta al servizio proposto da YourGroup?

Sono convinto che il mercato sia ormai pronto per un’attività di fractional executive come quella che propone il nostro gruppo e la risposta, infatti, è straordinaria. Cresciamo a doppia cifra da anni e anche nell’anno della pandemia abbiamo fatto +20%. In generale vediamo una classe imprenditoriale sempre più ricettiva nei confronti del modello per i vantaggi che porta alle aziende, soprattutto quelle familiari. Un approccio win-win con gli imprenditori da un lato che cercano chi possa aiutarli e dall’altro molti manager capaci che hanno compreso che si può ripensare la propria carriera lavorativa in forma più innovativa e diversa da schemi tradizionali quali il contract management e l’attività libero professionale.

www.yourgroup.it