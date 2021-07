L’accademia di social media senza libri e lezioni in cattedra

Diventare imprenditore digitale nel tempo di una pausa caffè, senza spendere un euro. Nessuna formula magica, ma tutta la passione e il know-how di Andrea Bosetti, visionario Web & Social Media Expert che sta rivoluzionando il modo di fare coaching nel settore marketing.

A partire da Social Coffee Partner Event, innovativa lezione social dedicata alle aziende e tenuta via Zoom che fornisce, nello spazio un coffee break, un’analisi dettagliata del proprio business. L’obiettivo: trovare piattaforme e strategie ad hoc per avere successo nel digitale. Ma Social Coffee Partner Event è solo una delle proposte di Marketing Digital Mind, Accademia di Social Media che fornisce tutte le skills per muoversi nella cultura digitale e social. Fondata da Bosetti nel 2019 e nata dalla sua esperienza decennale nel marketing e nella comunicazione, l’Accademia si rivolge ad aziende, piccole attività, studenti e specialisti nella comunicazione. Composta da una squadra di professionisti che operano in tutta Italia, dal 2020 ha allargato i propri confini con una sede a Dubai, che incarna alla perfezione i principi di Marketing Digital Mind: velocità, relazione, contatti, business.

Fare formazione ma in modo non convenzionale: questa è la missione di Marketing Digital Mind. Niente libri e lezioni in cattedra, ma politica del risultato. Il che significa: programmi dei corsi in continua evoluzione, modulari e modulabili, che seguono il ritmo del cambiamento del mercato. Ma anche livelli diversi in base alle competenze e agli obiettivi che si vogliono raggiungere. Così accanto al percorso classico per diventare social media manager, ci sono workshop per principianti, come Let’s Start, o il laboratorio Advanced, rivolto invece ai più ‘sgamati’ per ottenere più clienti e fatturato.



https://marketingdigitalmind.com