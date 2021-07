Energy Drive: insieme per un futuro sostenibile

L’aumento esponenziale dei consumi, l’inquinamento e il cambiamento climatico, sono alcuni dei fattori determinanti della corsa verso l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie alternative. Ne parliamo con Giampaolo Pavone titolare di Energy Drive.

Energy Drive quanto è impegnata nello sviluppo sostenibile?

Noi di Energy Drive vogliamo costruire per le generazioni che verranno un futuro diverso, un nuovo stile di vita che punti alla salvaguardia dell’ambiente. Dal 2009 siamo impegnati a garantire il rispetto dell’ambiente e la sicurezza delle persone proponendo energia rinnovabile, economica e accessibile a tutti. Il nostro punto di forza è l’assistenza al cliente, la manutenzione ed il monitoraggio costante dell’impiantistica installata.

Esattamente di cosa vi occupate?

Progettiamo soluzioni su misura e chiavi in mano per produrre energia green. Realizziamo impianti fotovoltaici, pompe di calore, climatizzatori per aria calda e fredda, caldaie a condensazione, tutti gli interventi per il risparmio di energia elettrica e gas. Ci occupiamo di domotica integrata per la gestione intelligente dei consumi energetici e degli edifici.

Qual è il vostro obiettivo?

Il nostro obiettivo quotidiano è rendere la “sostenibilità” un dovere di tutti. Fare la differenza per il benessere delle famiglie e del pianeta, guardando con fiducia a collaborazioni e alleanze che ci aiutino a promuovere lo sviluppo e l’accesso alle energie rinnovabili.



