Collegati alle 12 con Sportello Economy - ospite Francesco Magro, Winelivery

Francesco Magro, CEO & Founder Winelivery, il portale e-commerce per l'acquisto di vini, birre, superalcolici e drink, consegnati a domicilio è l'ospite di oggi di Sportello Economy. La trasmissione condotta dal direttore Sergio Luciano, sarà in diretta a partire dalle 12.00 in videostreaming sul sito di Economy, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di EconomyMagazine.