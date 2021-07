E-commerce, la domanda supera l’offerta

«La digitalizzazione è un fenomeno naturale che l’ultimo anno ha solo contribuito ad accelerare», sottolinea Victor Vassallo, managing director Italia di Making Science, società di consulenza quotata alla Borsa di Madrid nel segmento Bme Growt. «In Italia ci aspettiamo l’arrivo di circa 7 milioni di nuovi compratori online nei prossimi 4 anni e per capitalizzare l’opportunità é indispensabile fare di internet la propria vetrina. Nonostante sempre più persone comprino online ogni mese e quasi il 50% degli acquisti mondiali sul digitale si registrino su marketplace, sono ancora molto poche le aziende italiane a vendere online. «Questo perché utenti e piattaforme si adattano e sviluppano più in fretta di quanto le aziende spesso possano farlo, e perché tutt’oggi ci sono molti miti associati all’uso dei marketplace», spiega Vassallo. «Ma come dimostrano i dati, la domanda chiave per ogni azienda non è se aprire un e-commerce, ma qual canali meglio si prestano ad aumentare il successo e raggiungere nuovi clienti. La risposta si trova con una visione strategica che tenga in considerazione seo, logistica, promozioni, advertising, marketplace, branding, competitività e customer care. Così possiamo identificare le soluzioni migliori e raggiungere gli utenti giusti nel momento giusto».

«Abbiamo molti casi di successo», conclide Vassallo: «Per esempio, in Making Science abbiamo recentemente aiutato un brand a triplicare il proprio fatturato mensile su Amazon grazie al solo set up di un account accompagnato da attività di catalogo, branding e logistica. Affidarsi ad un partner digitale esperto può fare la differenza sul successo digitale di un’azienda».



info@omniaweb.it

www.makingscience.com/it