Djungle Studio, lo startup builder del mondo digitale

Djungle Studio è uno startup builder - una startup che crea startup nel mondo digitale! Ma cosa vuol dire davvero? La missione di Djungle Studio è quella di lanciare prodotti e soluzioni digitali che le persone non vedono l’ora di utilizzare e che sono vere e proprie opportunità di business per investitori e aziende che vogliono fare (open) innovation.

L’obiettivo di uno startup studio come Djungle Studio è quello di creare startup che sono pronte a scalare il mercato abbassando al minimo il rischio di fallimento. Djungle Studio lavora su più startup in parallelo (parallel entrepreneurship) seguendo un processo di discovery e validation che permette di portare avanti soltanto le idee e le soluzioni digitali che hanno potenziale sia in termini di business che di impatto reale sulla vita delle persone che andranno ad utilizzarle.

Una delle caratteristiche peculiari di Djungle Studio riguarda la generazione delle idee, che avviene all’interno del team a differenza di acceleratori e venture builder che affiancano o supportano startup già esistenti. Altro asset importantissimo di Djungle Studio è il core team, esperto nella validazione e costruzione di nuove idee di business: attraverso un processo improntato sulla metodologia lean, si parte da un’analisi approfondita di reali bisogni di mercato e attraverso una serie iterativa di test di mercato - e al processo di customer development - si arriva a costruire un nuovo prodotto o servizio digitale che risolve quel problema (customer need).

Grazie agli asset tecnologici e all’esperienza costruiti negli anni e ad un budget dedicato alla sperimentazione - frutto dell’acquisizione da parte del gruppo Planet Smart City e del nuovo piano imprenditoriale condiviso - Djungle Studio può creare MVP e prototipi che insieme al customer feedback contribuiranno alla costruzione dei nuovi servizi che arriveranno a milioni di persone.



https://djungle.io/

info@djungle.io