Transizione energetica, futuro e sfideEconomy riunisce il comparto a Milano

Proseguono gli appuntamenti realizzati da Economy Group dedicati a “Sviluppo Sostenibile & Circular Economy” che dopo tre tappe dedicate alle nuove figure manageriali, alle imprese sempre più green e all’agricoltura sostenibile, realizza in collaborazione con Boston Consulting Group, l’evento phygital “La Transizione Energetica”.

L’iniziativa fissata per lunedì 19 luglio dalle ore 9.30, si terrà presso la Sala Marco Biagi di Palazzo di Regione Lombardia, in via Melchorre Gioia a Milano. (Causa posti limitati è richiesta la prenotazione. Per info: martina.zanetti@economygroup. it)

Una giornata di confronto con istituzioni, università e imprese sulle tematiche legate allo sviluppo sostenibile per divulgare e diffondere quest’approccio cruciale dell’impegno civile contro il cambiamento climatico nella tutela del benessere comune. Un approccio che consiste appunto nel promuovere in tutte le sue forme l’economia circolare e la transizione energetica. Appuntamento in diretta sui canali digitali della testata Economy, il sito di Economymagazine, la pagina Facebook.it EconomyMagazine.it e al canale YouTube di EconomyGroup.

Ne parleremo tra gli altri con i rappresentanti della giunta regionale Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima e Fabrizio Sala, assessore per l'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Franco Ferrario, ceo Crg - Politecnico di Milano, con l’economista Giulio Sapelli e Filomena Maggino, coordinatore del dipartimento per il benessere integrale della Pontificia Accademia Mariana Internazionale della Santa Sede.

Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologia ed è reso possibile grazie alla partnership con varie realtà nazionali e internazionali, si ringrazia in particolar modo: la collaborazione scientifica di Enea e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e il supporto diGruppo Cap, Engie, Iberdrola, Italgas Reti, NextChem - Gruppo Maire Tecnimont, RSE, Saipem, Siemens, Snam, Sorgenia, Tap.