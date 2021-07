Un po’ come il famoso Wolf di Pulp Fiction, il network di Concentrazione si propone di trovare soluzioni per i diversi tipi di esigenze legate al proprio business attraverso la condivisione di contatti ed esperienze. «La nostra mission è organizzare l’incontro giusto, al momento giusto, con le persone giuste», spiega il founder Alberto Bezzi: «da sei anni il modello di business di Concentrazione è indipendente e si basa sul presupposto che si vince tutti insieme aiutandosi reciprocamente». Come funziona esattamente? Bastano 60 secondi per scoprirlo, a questo link: www.concentrazione.eu/contatti.

Quando arriva una richiesta il Crm di Concentrazione seleziona una lista di manager in grado di individuare soluzioni adeguate, all’interno della quale viene poi fatta un’ulteriore valutazione delle migliori soluzioni. all’interno della quale viene poi fatta un’ulteriore scrematura selezionando sistematicamente le migliori soluzioni. A questo punto un’attenta attività di advisory tramite confronto diretto tra Concentrazione e il fornitore della soluzione verifica la congruità rispetto alla richiesta. Viene poi effettuata una certificazione della reputazione del fornitore, verificando le sue referenze tramite il coinvolgimento di un altro manager in maniera che possa in qualche modo fare da garante per la sua professionalità e capacità di gestire e dare risposta proprio a quella specifica problematica. Si tratta di un processo collaudato per cui l’84% delle richieste ricevute hanno trovato un’efficace soluzione: entra anche tu nell’ecosistema. Invia una richiesta per metterci alla prova.