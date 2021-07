Promotergroup S.p.A. si configura, come una Global Service che eroga servizi di consulenza a 360° con un portfolio servizi fra i più ampi in Italia spaziando dall’adeguamento normativo cogente alle certificazioni QSA e in ambito agroalimentare, alla sicurezza nei luoghi di lavoro compresa la sorveglianza sanitaria sino alla Finanza e Sviluppo d’impresa. Un ulteriore supporto ai clienti, è dato dalla formazione obbligatoria, servizi per le P.A. e assistenza per le gare d’appalto. Per le aziende multi localizzate e per poter offrire un servizio più efficiente e tempestivo di Sorveglianza Sanitaria, Promotergroup S.p.A. dispone della prima unità mobile di Telemedicina sul Lavoro, provvista di ambulatorio medico interno, cabina silente e sala di accettazione, al fine di poter effettuare le prestazioni medico-diagnostiche necessarie, direttamente presso le sedi operative dell’azienda, con un sicuro risparmio in termine di tempo per l’organizzazione e l’esecuzione delle visite ai Lavoratori offrendo il servizio a costo standardizzato. Must di Promotergroup S.p.A. è quello di individuare e risolvere le criticità aziendali nonché ricercare soluzioni sartoriali progettate intorno alle specifiche esigenze del cliente. Per verificare lo “stato di salute” delle aziende effettua una “compliance aziendale gratuita” al fine di effettuare una verifica della conformità di tutte le attività di una data impresa alle procedure, ai regolamenti, alle disposizioni di legge e ai codici di condotta.



www.promotergroup.eu

info@promotergroup.eu

Numero Verde: 800034615