Fibra ottica dedicata a progetto come... l'acqua nel deserto

TLC Telecomunicazioni è una compagnia telefonica innovativa specializzata nell’erogazione di servizi in FIBRA OTTICA DEDICATA A PROGETTO e a valore per la clientela Business e la pubblica amministrazione.

Giuseppe Del Prete, ceo di TLC, ci spiega gli aspetti fondamentali del lavoro dell’azienda.

«Fornire fibra ottica ad un cliente che al momento si trova in una zona non adeguatamente servita o con esigenze di connettività elevate, è un’operazione molto delicata e complessa. è necessario analizzare attentamente le esigenze del singolo, acquisire permessi pubblici, interconnettere tra loro vari tratti di fibra ottica e, solo alla fine, implementare i rilegamenti tecnici e consegnare in sede cliente la tanto agognata connettività con apparati top di gamma, che successivamente andranno personalizzati in funzione del singolo caso», spiega Del Prete.

«La rete in fibra ottica potremmo paragonarla alle tubature che portano l’acqua nelle nostre città. Se queste tubature sono vuote, con poca acqua, o bucate, il servizio che arriverà all’utente sarà nell’ordine inesistente, molto scarso o discontinuo. Se queste tubature sono riempite e ben manutenute il servizio che arriverà al cliente sarà eccellente. Questo è il nostro lavoro: portare l’acqua (la fibra) dove non arriva, preoccuparci che la quantità di acqua (di banda) che iniettiamo nella nostra tubatura sia sempre tale da riempirla tutta (banda minima garantita totale) e che la tubatura (la nostra rete ottica) sia sempre manutenuta alla perfezione. Riassumendo: prima di tutto portiamo le tubature dove non ci sono, scavando nel vero senso della parola, poi provvediamo a riempirle e manutenerle, infine arricchiamo il nostro servizio con sistemi di backup e di comunicazione unificata».

