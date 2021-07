Quando l’avvocato ha la mentalità del manager

L’attività di business celebrity building porta a confrontarsi, oltre che con un numero considerevole di imprenditori e di professionisti: dagli architetti ai notai, dai commercialisti agli ingegneri. Per l’appuntamento di questo mese con il personal branding, ci soffermeremo sugli avvocati. 35 anni fa in Italia ce n’erano 50mila; oggi invece sono 245mila, cioè 4,1 ogni mille abitanti. Ciò significa che la professione è nel pieno di un momento di prosperità? Non esattamente, se consideriamo che il loro reddito medio annuo è di circa 40mila euro e che uno su due non arriva nemmeno a 20mila. Sono dati ufficiali, diffusi dalla Cassa Forense.

Cosa ci insegnano questi numeri? Che per sopravvivere sul mercato bisogna trovare un posizionamento distintivo e affermarlo nel tempo. Non è un’opzione, ma una necessità. Costruirsi un brand personale serve proprio a sottrarsi dalla competizione dilagante ed essere riconosciuti come “quello giusto” per risolvere un determinato problema o offrire un servizio specifico al proprio pubblico di riferimento.

L’ha capito bene l’avvocato Giulio Fortunato Tescione, che ama definirsi “partner legale per le imprese di famiglia e le pubbliche amministrazioni”. Il suo peculiare posizionamento di “avvocato-manager” è alla base del successo del suo studio, con 15 anni di attività alle spalle e numerosi incarichi manageriali in aziende con partecipazione pubblica.

Qualsiasi strategia di personal branding impone di scegliere un pubblico privilegiato. Qual è il suo?

Per rispondere a questa domanda devo cominciare da una piccola digressione. Da tempo le grandi e medie imprese e le partecipate hanno scoperto il ruolo strategico dell’avvocato d’affari, una figura in grado di guidare in modo sicuro l’imprenditore e il management nei processi decisionali determinanti per la vita dell’azienda: fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni, passaggi generazionali. Anche le piccole aziende e le imprese familiari hanno bisogno di una figura simile, ma a causa delle loro dimensioni ridotte, spesso non hanno la possibilità di assumere un manager dedicato agli affari legali. Qui entrano in gioco le mie competenze in ambito di diritto finanziario e societario, che mi permettono di assumere il ruolo di consulente strategico di lungo periodo, affiancando gli amministratori e collaborando in modo proficuo con gli altri professionisti coinvolti (commercialisti, fiscalisti, consulenti del lavoro).

Ci sono dei momenti particolari in cui si rende necessario il suo intervento?

Il mio supporto aiuta a gestire tutti quegli eventi complessi che potrebbero turbare il delicato equilibrio su cui poggiano le dinamiche aziendali: contesti generali di crisi, cambi al vertice, trasferimenti di quote societarie, liti familiari, controversie con i lavoratori, crediti non recuperabili. Altre volte vado a colmare delle lacune, come la mancanza di un piano imprenditoriale provvisto di analisi strategica e finanziaria, o la mancata divisione fra i tre ecosistemi costitutivi (famiglia, azienda e patrimonio). Alla base del mio operato c’è la creazione del rapporto di fiducia con il cliente, ma anche con l’organizzazione nel suo insieme, che prende il via da un processo di ascolto per comprendere a fondo le esigenze dell’impresa e fornire tutti gli strumenti legali necessari.



Un elemento distintivo del suo metodo è il family advisory board. Di cosa si tratta?

Nel corso degli anni ho constatato che le controversie familiari sono gli eventi che si ripercuotono maggiormente sul futuro di un’azienda. Per aiutare l’imprenditore a gestirle ho istituito il family advisory board, cioè uno speciale comitato consultivo informale composto da tutti i membri della famiglia coinvolti nell’impresa. Questa simulazione di consiglio di amministrazione è molto utile per semplificare le relazioni, dirimere eventuali dissidi, facilitare le decisioni condivise, valutare insieme nuove strategie di business e, più in generale, preparare il terreno in vista di un passaggio generazionale o di un nuovo assetto manageriale.

L’autore, Gianluca Lo Stimolo, è Business Celebrity Builder Founder & CEO Stand Out