Istat: un’Italia acciaccata vede l’uscita dalla crisi pandemica

«Il recupero delle dimensioni del vivere sociale e i segnali confortanti sull’andamento dell’economia debbono spingerci a tracciare mappe verso una prospettiva di ricostruzione e mobilitare le risorse umane e materiali necessarie per procedere su quella via. In entrambi i casi, è necessario capire e conoscere meglio la situazione del Paese». Lo ha affermato il presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo durante la sua illustrazione del Rapporto Istat 2021 alla Camera. Non sono mancati i riferimenti alle tante criticità ancora da superare, due su tutte: quella occupazionale, che nonostante un moderato recupero nei mesi recenti, vede a maggio ancora 735mila occupati in meno rispetto a prima dell’emergenza; e quella della povertà assoluta, la cui incidenza misurata sui consumi è in forte crescita, soprattutto nel Nord. Ma prevalgono le note di ottimismo. Per l’Istat, «le prospettive di brevissimo periodo sono decisamente positive: in particolare, gli indici del clima di fiducia delle imprese, già in risalita nei primi mesi dell’anno, hanno registrato a maggio e ancor più a giugno un miglioramento molto veloce, salendo a livelli particolarmente alti, soprattutto per le costruzioni e l’industria». La stima per il 2021 è di una robusta ripresa dell’attività, dei consumi e degli investimenti, spinti anche dall’avvio del Pnrr - anche se la crescita del Pil per l’Istat dovrebbe essere del 4,7%, mentre c’è chi ormai parla del 6% - e proseguire, con un ritmo di poco inferiore, l’anno successivo.

Blangiardo ha posto l’accento anche sull’importanza di tenere sotto controllo i conti pubblici. «Non bisogna attenuare l’attenzione verso l’urgenza di riportare il rapporto tra debito pubblico e Pil su una traiettoria discendente» ha affermato il presidente dell'Istat. «Il disavanzo ha toccato il 9,5 per cento del Pil, contribuendo a far salire notevolmente l’incidenza del debito (al 155,8 per cento), sulla quale ha peraltro agito in maniera cruciale la contrazione del Pil nominale. Seppure questi parametri vadano oggi letti alla luce delle condizioni particolarissime della crisi, i rischi inerenti a tale situazione di debito debbono essere tenuti pienamente in conto. Il calo del rapporto debito/PIl è condizione indispensabile per assicurare prospettive favorevoli alle generazioni future, sulle quali già peserà il compito gravoso di gestire gli effetti, forse non meno dirompenti di quelli pandemici, di una troppo lunga sottovalutazione dei danni all’ambiente» ha aggiunto Blangiardo.