Gay: ripartiamo dalle riforme di Pa e giustizia

"Partiamo dalle riforme, dalle semplificazioni, dalla concorrenza, dalla riforma della Pa e della giustizia, ma anche dalla riforma del fisco e degli ammortizzatori sociali, dalle politiche per le famiglie, perché sono le riforme strutturali attese da tempo per rendere l'Italia un paese business friendly e più vicino alle persone". Lo ha affermato il presidente di Anitec-Assinform, Marco Gay, aprendo la 52ma edizione del rapporto annuale "Il Digitale in Italia 2021", realizzata dall'’Associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’Ict, in collaborazione con NetConsulting cub, presentata oggi a Milano.

“La riforma della Pa gioca un ruolo chiave e deve essere incentrata su digitalizzazione e rafforzamento delle competenze delle persone. Un'amministrazione che funziona bene, che sia realmente innovativa e digitalizzata, determina un effetto domino favorendo la digitalizzazione di imprese e cittadini. In questo senso, è assolutamente positivo l'impegno ad adottare il cloud al 75% nella Pa, dando ulteriore spinta alle iniziative già in corso. È quindi necessario incidere sui processi e a partire dai comuni che più di altri rispondono ai bisogni di imprese e persone. Per questo, c'è bisogno di una vera e propria rivoluzione digitale e che metta al centro i servizi e non chi gestisce i processi. La realizzazione dei progetti dipende, infatti, da quanto sapremo rendere residuale la parola burocrazia.

E in questo senso va visto con favore il recente decreto governance e semplificazioni, cui a breve seguirà la riforma del codice dei contratti pubblici. Una riforma chiave per consentire di spendere le risorse e che deve dedicare un'attenzione specifica agli acquisti Ict, per dotare la Pa di competenze specifiche e assicurare tempi certi e allineati al mercato nell'esecuzione dei contratti" ha aggiunto Gay.