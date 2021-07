Minenna: il gioco va riordinato con un testo di legge unico

Alla presentazione del primo Rapporto di ricerca sul settore del Gioco in Italia realizzato da Luiss Business School e Ipsos, finalizzato a ricostruirne la filiera, comprenderne gli impatti economici e sociali e analizzare il comportamento del consumatore che, anche in conseguenza delle restrizioni legate al Covid-19, si è rivolto in alcuni casi ai canali illegali, il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna ha lanciato la proposta di un testo di legge unico sui giochi. «La situazione è molto complessa. L’agenzia è regolata da quasi 800 norme, 150 sono nel settore del gioco: non mi ci ritrovo» ha affermato Minenna. «Feci parte della commissione che scrisse il testo unico della Finanza. Credo che ci voglia un testo unico sui giochi. Abbiamo promosso un confronto con l’industria, negli open hearings ci confrontiamo settimanalmente con gli stakeholders. Se questo nodo non si scioglie stiamo facendo strada all’illegalità. Come dice il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, la chiusura del gioco legale rappresenta uno spazio per il gioco illegale. Ora si tratta di dare un segnale di concretezza, trovando la modalità più snella possibile che dia la possibilità concreta di regolare questo settore». Il sottosegretario all’Economia Claudio Durigon ha dato la sua disponibilità. «Una legge quadro è una garanzia per tutti. Stiamo lavorando per creare tavoli con le Regioni, anche con il ministro degli Affari regionali. No all’illegalità, cambiamo le regole».

Minenna ha anche parlato del fenomeno dei finti esercizi di gioco legale. «Dopo l’estate metteremo a disposizione un’app con la quale i cittadini potranno riscontrare la legalità di un punto di gioco in tempo reale, per sapere se è connesso con i sistemi di controllo e verifica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo è fondamentale perché a monte e a valle si possono effettuare interventi correttivi. I problemi sono tanti. La domanda del gioco è anelastica, se si chiude il gioco legale si travasa su quello illegale. Ma c’è anche il gioco legalmente vestito, che falsifica i loghi delle agenzie, si presenta come sala scommesse legale e non lo è. Il lockdown ha segnalato criticità, una buona parte del gioco non è andata sull’online ma sulla criminalità organizzata, e una parte sull’attività legalmente vestita (ma illegale, ndr). L’attività di controllo ha portato alla chiusura di oltre 250 sale illegali durante il lockdown. C’è stato un momento in cui non era proprio tutto chiuso e quindi c’era una certa confusione, un rischio per un giocatore per bene. Il gioco illegale consente di svolgere i più classici reati che appartengono al mondo finanziario e vanno repressi in ogni modo».

Matteo Caroli, a capo della Business Unit “Ricerca applicata e osservatori” della Luiss, ha affermato che più cresce il gioco legale più indietreggia quello illegale, sottolineando che molti giocatori sono inconsapevoli di essere su siti illegali, e quindi l’importanza di individuare tecnologie e tipi di gestione del rapporto diretto con i giocatori che promuovano il gioco responsabile.

Alberto Petrucci, professore ordinario di Macroeconomia presso la Luiss Guido Carli, ha sottolineato che nel corso del 2020 la spesa complessiva in gioco è calata del 34%, il gettito erariale del 70%. «È importante che la regolamentazione del gioco sia valida e capace di adattarsi dinamicamente alle evoluzioni del settore senza penalizzare il settore. Così come adottare una strategia multivariata contro illegale, basata sulla repressione ma anche sulla formazione, anche per ridurre l’illegale di cui il giocatore è inconsapevole».

«Le indagini evidenziano che le mafie, che oggi sono soprattutto mafie degli affari, entrano nei settori che appaiono più produttivi, che consentono di raggiungere la massima ricchezza incorrendo nel minor rischio» ha affermato Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, che poi ha rimarcato l’importanza dei controlli e nil rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata: «Chi verifica che nelle sale gioco avvenga il monitoraggio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli? E all’esterno delle sale? Chi dovrebbe controllare la ludopatia? I problemi sono tanti ma partono sempre dai controlli. Quanti soggetti cercheranno di entrare nel settore dei giochi? Il rischio di infiltrazioni mafiose è forte, specie in una fase di pandemia in cui le mafie hanno più soldi». Per Cafiero De Raho l’interruzione del Codice degli appalti e di una parte dei controlli aumenta i rischi.