Ferrajoli: “Vecchio e antiquatoil parco dei veicoli commerciali”

"Com’è possibile gestire una trasformazione digitale e una transizione ecologica con un parco circolante di autoveicoli da trasporto che in Italia è fatto ancora di euro 0,1 e 2 risalenti a prima del 1999?”: è l’interrogativo che ha lanciato Gianandrea Ferrajoli, Presidente di Federauto Trucks, intervenuto oggi all'evento di Alis a Sorrento su "Trasporti, logistica, sostenibilità: green e blue economy per la ripartenza”. “Con la pandemia c’è stato il boom del business della temperatura – ha ripreso Ferrajoli - ma bisognerebbe sapere che i farmaci viaggiano, sì, in impianti di refrigerazione ad azoto modernissimi ma su telai di 20-25 anni. Ed è così il 35 per cento del nostro parco circolante mentre in Francia e Germania è così meno del 7 per cento”.

"Siamo di fronte a un'emergenza ecologica legata al mondo della logistica. I numeri non lasciano dubbi sulla direzione da prendere. Guardando all’Italia, un quarto dello smog che respiriamo proviene proprio dai trasporti e nello specifico il 25% da quelli impiegati per spostare merci. Ci muoviamo tanto, lasciando un’impronta profonda”. Ma quali risorse abbiamo per invertire la rotta? Si è chiesto il manager: “Abbiamo la risorsa della misurazione attraverso i dati, e quindi la tecnologia e, per i nostri vettori, una dieta di energia green che sia variegata. Secondo le previsioni, nel 2030 il diesel sarà ancora predominante, ma con una quota di mercato scesa al 50%; per il resto, il 10% dei mezzi viaggerà a GNL, tra il 20% e il 30% a idrogeno e il 10% a propulsione elettrica. Non possiamo più aspettare e l'open innovation rappresenta un grande alleato. Per questo il lavoro che Alis sta facendo in questa direzione è una risorsa inestimabile" ha concluso Ferrajoli.