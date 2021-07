La buona variante italiana

Davvero la sospensione dei brevetti sui vaccini anti-Covid è la migliore soluzione possibile? Naturalmente, le aziende coinvolte sono sicure di no – e ci mancherebbe. Ma è vero, in realtà, che non sia la liberalizzazione delle formule la scelta più oculata, ma piuttosto l’investimento di risorse pubbliche e private per raggiungere una quantità soddisfacente di vaccini studiati, testati e prodotti. Prendiamo l’Italia: secondo i dati di Farmindustria, nel 2019 sono state approvate complessivamente 672 nuove sperimentazioni cliniche, il 23% di quelle approvate nell’Unione Europea. Il totale degli investimenti profusi è di 750 milioni di euro. Per ogni euro investito dalle aziende del settore, il Sistema Sanitario Nazionale ne ha risparmiati 1,77. Insomma, un settore che funzionava già prima dello tsunami pandemico e che oggi rimane al centro del dibattito. È naturale che Farmindustria – che delle aziende produttrici è la rappresentante – agisca pro domo sua. Ma lo è altrettanto che solo garantendo una remunerazione dei privati si può bypassare una situazione complessa: l’Italia, infatti, è al ventisettesimo posto tra i paesi Ocse per investimenti in ricerca e sviluppo, con una quota di circa l’1,4% del Pil. Da tempo si chiede di innalzare questa soglia fino al 3%, ma al momento restiamo tra i Paesi che puntano meno sul R&D.

Dunque, spazio ai privati. Che non sono soltanto i soliti noti, le multinazionali del farmaceutico con bilanci da decine di miliardi di euro. Ma anche piccole eccellenze nostrane: è il caso della Takis di Castel Romano, una realtà che aveva un’esperienza pregressa nel campo dei vaccini, in particolare quelli genetici.

«Il nostro gruppo di ricerca – ci spiega l’amministratore delegato dell’azienda, Luigi Aurisicchio – era specializzato nei vaccini basati su Adenovirus per il Dna, specificamente contro il cancro. Invece che usare un antigene virale, se ne usa uno espresso dalle cellule tumorali e non da quelle normali. Come Takis abbiamo sviluppato una mole significativa di dati anche se non siamo mai riusciti a mettere in campo questi studi sull’uomo a causa di una carenza di fondi. Il 27 gennaio 2020 è stata pubblicata la sequenza del Sars Cov-2: ci siamo messi all’opera e abbiamo stanziato 100mila euro per cominciare a lavorare su una cura contro il Coronavirus».

Qui però la storia di Takis non ha immediatamente un lieto fine come nelle migliori favole: dopo un inizio estremamente incoraggiante, con la generazione di molti dati preziosi per capire come combattere il Covid-19, l’azienda si è accorta che aveva bisogno di almeno due milioni di euro per approdare alla fase successiva. Vengono contattate le istituzioni che però non risponderanno mai. Eravamo nei giorni in cui Chiara Ferragni e Fedez insieme avevano raccolto milioni di euro in poche ore per allestire il reparto del San Raffaele. Anche Takis ci prova, lancia una campagna di corwd funding, ma il risultato è desolante: 53mila euro. «Non hanno risolto nulla questi soldi – racconta Aurisicchio – perché con quella cifra riusciamo al massimo a portare a termine un esperimento. Però c’è il lato umano che non si può sottovalutare: c’erano pensionati che donavano 5 euro e aziende che ne mettevano insieme centinaia o migliaia».

La nota più positiva è che si genera interesse e si affacciano alcuni potenziali partner. I primi a farlo, in realtà, sono aziende che non c’entrano nulla con il mondo farmaceutico, ma che fiutano l’affare: pronti a investire in equity sperando di ritrovarsi tra le mani quote di una potenziale gallina dalle uova d’oro. Vengono tutti rispediti al mittente.

La vera svolta arriva quando si affaccia sulla scena Rottapharm Biotech, azienda specializzata nella parte clinica (comprese le vicende regolatorie e i rapporti con l’agenzie nazionali del farmaco) nello sviluppo dei vaccini. E il processo riceve un’insperata accelerata. Il 1° marzo scorso è iniziata la prima fase clinica in tre ospedali: San Gerardo di Monza, Pascale di Napoli e Spallanzani di Roma con il coinvolgimento di 26 volontari. I risultati arriveranno a giorni e saranno fondamentali per capire se la strada presa è quella giusta. Quella che si concluderà a breve è la cosiddetta Fase 1, cui seguono la fase due e la tre che vedono il coinvolgimento prima di centinaia e poi di migliaia di persone. Si ampliano i cluster, si studiano eventuali effetti avversi e poi, finalmente, si può partire con la commercializzazione.

«La Fase 3 – chiosa Aurisicchio – è però estremamente costosa. Se la Fase 2 richiede almeno 8 milioni (cifra che abbiamo già quasi interamente raccolto insieme a Rottapharm), la terza necessita di almeno 100 milioni. Abbiamo bisogno delle istituzioni, nazionali o europee. Moderna ha iniziato negli Stati Uniti lo studio clinico 42 giorni dopo la sequenziazione perché gli Usa hanno investito in tempi rapidissimi oltre un miliardo di dollari. Da noi invece non solo non è successo questo, ma abbiamo avuto veramente poche possibilità di raccontare il nostro progetto. La catena decisionale negli Stati Uniti è molto più rapida, tant’è che Trump aveva cercato di comprare l’intera fornitura della tedesca Curevac per il suo Paese. Poi l’Europa si è attivata, ha messo a disposizione 80 milioni e oggi siamo alla vigilia della sua commercializzazione. In Italia, per ovvi motivi, la burocrazia è più complessa, non si vuole che i soldi pubblici finiscano nelle mani dei privati».

Non ci sono però molte alternative. La domanda delle domande è: come può fare un’azienda che fatturava prima del Covid due milioni di euro ad accedere a finanziamenti per 150 milioni in modo da poter produrre il vaccino contro il Coronavirus? È vero che esistono delle formule di “anticipo”, come nel caso del Advanced Purchased Agreement, che fanno incassare alle aziende una parte significativa dell’ammontare complessivo della vendita dei farmaci prima di spedirlo effettivamente ai Paesi. Ma è rischioso e gli effetti si sono visti con Astrazeneca, che ha prima ritardato le consegne, poi si è vista sventolare la minaccia di una causa, quindi ha subito il mancato rinnovo dell’accordo con l’Ue. Proprio per questo, questa modalità di pagamento è stata sostanzialmente bandita dall’Europa.

Un altro problema è che i casi di trombosi riscontrati (a proposito, si parla di numeri infinitesimali rispetto agli effetti collaterali di normali farmaci da banco) ha un po’ raffreddato la sperimentazione sugli Adenovirus in favore del mRna che è usato – per esempio – da Pfizer e Moderna. «Eppure – ci spiega l’amministratore delegato di Takis – si tratta di una tecnologia estremamente instabile che necessita di una catena del freddo e che crea qualche problema. Se invece si usano i vaccini a base Dna, essi si mantengono stabili. I danni provocati dal pasticcio su Astrazeneca sono stati enormi anche perché bastava davvero pochissimo per evitare il panico: sarebbe stato sufficiente che il capo dell’azienda ci mettesse la faccia e spiegasse quello che stava succedendo. Così invece si è danneggiata l’intera sperimentazione sul Dna, che rimarrà importante per i Paesi in via di sviluppo sia per il costo sia per la catena di fornitura, ma che in Europa verrà marginalizzato sempre di più. Il nostro vaccino si basa su una tecnologia di elettroporazione - una metodica che genera una risposta immunitaria nei muscoli, ndr - che è piuttosto complessa e che impedisce quindi di essere venduto a prezzi basi come nel caso di Astrazeneca: siamo intorno ai 18-20 euro a dose e stiamo sperimentando sia sufficiente un’unica sperimentazione o se ne serviranno due».

Nella storia di Takis c’è anche spazio per un piccolo giallo: un incendio negli stabilimenti di Rottapharm, un cortocircuito che ha però rischiato di mettere a repentaglio l’evoluzione dello studio. Quello che è certo, al di là di possibili esiti da spy story, è che tra le due aziende e Igea, leader mondiale nella tecnica dell’elettroporazione, si è creato un polo tutto italiano che ha l’intero know how decisivo per dare vita a un vaccino tutto italiano. Basterà? L’alternativa, purtroppo, è che arrivi un gigante del farmaceutico che paghi lo studio di Fase 3 e la successiva industrializzazione.

