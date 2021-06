Il costume è circolare

Cento per cento riciclato e cento per cento riciclabile. Si presenta così il tessuto scelto da Yamamay per la prossima collezione di costumi da bagno. Una novità assoluta dovuta alla collaborazione del famoso gruppo di moda per l’intimo, basato a Gallarate, con la Tiba Tricot di Busto Arsizio. Un’alleanza targata Varese. Attori dell’innovazione: Barbara Cimmino, figlia di Luciano che dal ponte della Pianoforte Holding vigila anche sul marchio Carpisa in società con la famiglia Carlino, e Gianni Brugnoli, vice presidente di Confindustria e consigliere della Luiss, già inventore di una particolare stoffa capace di trattenere lo smog.

Nasce così, nel pieno della pandemia, una produzione altamente sostenibile che prende origine dal riciclo di rifiuti di plastica. I quali, debitamente lavorati, si trasformano in una trama gradevole al tatto e buona per realizzare abbigliamento da mare che, una volta dismesso, può essere restituito al negoziante per essere avviato a una terza vita. La collezione prende il nome di Edit. E il progetto assume particolare interesse perché i rifiuti di plastica utilizzati nel riciclo provengono dagli oceani il cui inquinamento sta diventando uno dei punti di maggiore preoccupazione per una società cosciente dell’importanza di preservare l’ambiente. E non basta perché questo eccellente esempio di economia circolare – un campo nel quale, come Symbola insegna, l’Italia è al primo posto in Europa – si sposa anche con l’arte. In particolare, con l’Istituto Europeo di Design di Como attraverso il coinvolgimento nell’iniziativa di docenti e giovani allievi. Belli e green si presentano dunque i costumi da bagno frutto della joint venture tra due dinamici gruppi industriali convinti che la sostenibilità non sia uno slogan o una suggestiva leva per il marketing ma una condizione necessaria per guadagnarsi l’ingresso nella società, complessa ed esigente, del post Covid. Vedremo se il mercato seguirà.