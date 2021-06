Non confondiamo il bitcoin con la blockchain

Era solo questione di tempo, perché Elon Musk – si sa – è uomo di facili entusiasmi e altrettanto rapidi disamoramenti. L’unica cosa che continua ad apprezzare sono le sue Tesla e le missioni di Space X, ormai vero asset fruttifero della galassia dell’imprenditore sudafricano. Qualche settimana fa, dunque, Musk ha dichiarato che non accetterà più bitcoin per i pagamenti delle sue auto. Ma, da gran para...guru (copyright Dagospia) qual è ha pensato di motivare la scelta spiegando che per “sminare” la criptovaluta serve troppa energia fossile e il sistema è eccessivamente energivoro. Ora: dell’inquinamento spaventoso prodotto dai bitcoin si parla da almeno due anni, dunque l’intemerata di Musk non può basarsi sul fatto che abbia improvvisamente scoperto le nequizie ambientali della criptovaluta, che pare consumi quanto la Polonia. Più facile immaginare che il sudafricano, dopo aver deciso di investire a inizio anno 1,5 miliardi in bitcoin, si sia reso conto che poteva essere un esperimento costoso trattandosi di valuta volatile e poco regolamentata.

«Oggi – ci spiega Valeria Portale (nella foto), a capo dell’Osservatorio del Politecnico di Milano sulla blockchain – i bitcoin e tutte le criptovalute in genere rappresentano un investimento ad altissimo rischio. Questo non vuol dire che lo saranno per sempre o che siamo di fronte a una bolla, ma certo al momento si tratta di qualcosa di estremamente virtuale. Nel frattempo, è vero che le banche si stanno “accorgendo” di questo fenomeno e alcuni pezzi da 90 come PayPal hanno inserito tra le possibilità di pagamento anche le criptovalute. La storia dei bitcoin è ammantata di mistero: il fenomeno nasce nel 2008 quando Satoshi Nakamoto, un fantomatico guru del web la cui identità è tutt’ora sconosciuta, dichiara in un white paper di voler realizzare una valuta partendo da un bit. Per un primo, lungo periodo è un sistema di pagamento impiegato dai nerd per comprare pizze e altre cose di poco conto. Poi nel 2015 l’Economist dedica la copertina alla blockchain e da lì si innesta un grande “hype” che porta la valutazione sopra quota 20mila dollari alla fine del 2017. Nel 2018, con il “criptowinter”, si spengono gli entusiasmi causa rischio bolla, anche perché nel frattempo erano iniziate le Ico, le quotazioni tramite criptovaluta, che spesso erano delle vere e proprie truffe. A fine 2018 quindi si è scesi intorno ai 5mila dollari».

Le tecnologie, nel frattempo, continuano a evolversi e negli ultimi due anni il valore continua a salire seppur tra diverse oscillazioni – per dire, le esternazioni di Musk sono costate circa l’11% della valutazione dei bitcoin e il 9% di quella di Ethereum, altra criptovaluta molto in voga che a un certo punto aveva una capitalizzazione superiore a Bank of America – perché anche Facebook inizia a parlare di creare una valuta alternativa, Libra, che verrà poi accantonata. Sempre Zuckerberg, nel 2021, decide di lanciare Diem, una “stablecoin” (ovvero un asset digitale che simula il valore delle monete ufficiali fiat). Nel 2020 decide di accettare l’inserimento dei bitcoin nei wallet degli utenti. E, soprattutto, alcune banche “too big to fail” come JpMorgan o Goldman Sachs iniziano a mettere qualche fiche sulle criptovalute per verificarne potenzialità e interesse.

L’importante, però, è continuare a maneggiare con estrema attenzione il fenomeno, perché la bolla è sempre a rischio esplosione e non siamo molto lontani da situazioni limite come quella dei tulipani olandesi nel ‘600. Tra l’altro, l’equazione criptovalute=blockchain è miope e riduttiva, sarebbe come dire copertoni=automotive. Bitcoin & company sono solo una parte piccola di un’evoluzione tecnologica che sulla distribuzione delle informazioni, sull’impossibilità di modificarle senza autorizzazione di tutti i “blocchi” e sulla garanzia di tracciare ogni passaggio della filiera sta portando avanti sperimentazioni estremamente interessanti. È il caso di due esempi nel grande comparto agroalimentare italiano: Massimo Zanetti Beverage e l’Olio Coricelli. Entrambi hanno impiegato la tecnologia messa a punto da Ibm.

Per quanto concerne il produttore oleario, tramite la piattaforma Food Trust realizzata da Big Blue potrà validare tutte le informazioni che certificano la qualità della materia prima utilizzata per l’olio extra vergine di oliva classico nel formato da un litro. Tramite QR Code apposto sulla bottiglia i consumatori potranno accedere, in modo semplice e immediato, a numerosi contenuti digitali certificati sul prodotto come ad esempio tutte le analisi chimiche fisiche realizzate, gli Entri di rilascio delle analisi, i risultati del panel test effettuato all’interno dell’azienda e del panel test esterno come ulteriore tutela. L’obiettivo del progetto è offrire trasparenza e aumentare la consapevolezza nel consumatore che può scegliere sullo scaffale un olio evo dalla qualità certificata.

«Abbiamo assistito a un incremento del 5% di consumatori che vogliono conoscere la provenienza dei prodotti che consuma in un solo anno – ci spiega Alberto Lusini, direttore marketing di Massimo Zanetti Beverage Group - e oggi poco meno della metà dei clienti ritiene “molto importante” sapere che cosa porta in tavola. Per questo abbiamo avviato il progetto Segafredo Storia, che ci permette di impiegare la blockchain in due direzioni: in profondità, tracciando l’intera filiera dal contadino che raccoglie il caffè in Honduras fino al tostatore. La seconda direzione è l’ampiezza, perché riusciamo a farlo su tutta Europa».

Il fatto che si arrivi a una certificazione della filiera produttiva nel caffè è un tema tutt’altro che banale: si tratta di un’industry che, lavorando in territori a basso reddito, può prestare il fianco a critiche sullo sfruttamento della forza lavoro. Per questo un percorso di certificazione dell’intera filiera – si possono addirittura conoscere i nomi dei contadini che lavorano il caffè! - rappresenta un’operazione trasparenza che va incontro a quelle logiche Esg ormai non più trascurabili. «In un anno di crisi, visto che siamo leader nel settore Ho.Re.Ca. – aggiunge Lusini – abbiamo aumentato del 18% i caffè certificati perché vogliamo abituare i consumatori e l’intero sistema del commercio a una gestione più giusta della catena del valore». Al momento, il progetto Segafredo Storia coinvolge il caffè proveniente dall’Honduras. Ma il prossimo Paese su cui concentrarsi potrebbe essere il Brasile. Oppure le Hawaii, dove l’azienda è specializzata nella produzione di caffè bianco. «Semmai – conclude Lusini – la vera difficoltà per l’industria è mantenere il controllo anche dei piccoli trader, senza doversi affidare a terze parti per seguire l’intera catena logistica».

INNOVARE PER ESISTERE

L'innovazione non è un pasto gratis, e non è nemmeno la pietra filosofale, che da parecchi secoli alchimisti di tutte le latitudini cercano invano, per tramutare qualcosa in oro. Semmai le criptovalute ci si avvicinano, a questa chimera, perchè stanno trasformando in oro il nulla, ma le "istruzioni per l'uso" ancora non spiegano cosa dare quando l'oro si ritrasforma in nulla senza preavviso.

Di sicuro però serpeggia, soprattutto tra le piccole e medie imprese, una certa disillusione da post-sbornia. Abbiamo letto, e scritto, che il cloud, l'Iot (Internet of things) e poi la blockchain ci avrebbero cambiato il business e ci avrebbero fatto decollare a livelli iperurani, e ci siamo accorti che nelle stragrande maggioranza dei casi non è così.

E allora? Allora bisogna capire che oggi utilizzare queste nuove tecnologie, per "iper" che siano, non garantisce trionfi ma è comunque un'esigenza imprescindibile se non si vuol restare tagliati fuori dal mercato. Per i "first mover" o gli "eearly adopter" - insomma quelli che si spicciano a innovare - può darsi che qualche risultato arrivi presto a far la differenza con chi invece non si muove con altrettanta tempestività. Ma la maggioranza di quelli che adottano un'innovazione, migliorano il loro business "soltanto un po'".