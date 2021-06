Ci piace: Leonardo affranca gli “schiavi digitali” / Non ci piace: comparatori di polizze, i soliti sospetti

Ci piace: Leonardo affranca gli “schiavi digitali”

Il nuovo contratto integrativo riconosce ai dipendenti il diritto alla disconnessione

Non tutto il mondo sindacale e, in genere, i lavoratori dipendenti, hanno ancora capito quanto sia feroce la competizione sul mercato globale e quanto gli anni a venire saranno sfidanti per chi lavora. C’è da lavorare di più, e non di meno. Ma è anche vero che in molti Paesi la tendenza delle imprese e della maggior parte dei loro capi non è quella di usare, come sarebbe giusto, il digitale per ridurre l’impatto quantitativo del lavoro sulle persone e migliorarne l’impiego qualitativo. Ma di fare il contrario. Un esempio classico è la stortura in base alla quale l’uso di strumenti aziendali – smartphone, tablet e pc – viene considerato un motivo per il quale diventa lecito pretendere da tutti i loro dipendenti (e non solo dai top-manager strapagati) prestazioni senza orario, notti e weekend inclusi. Per questo ci piace la scelta di Leonardo – il colosso a controllo pubblico Finmeccanica inopportunamente ribattezzato così durante la discussa gestione Moretti scomodando il nome del genio di Vinci – di riconoscere nell’ultimo contratto integrativo firmato con i sindacati il “diritto alla disconnessione”. Da una cert’ora in poi, e comunque fuori dell’orario di lavoro, si ha diritto a spegnere lo smartphone e non rispondere alle chiamate aziendali, se non si è di turno o per ragioni particolari. Un bel gesto del gruppo guidato da Alessandro Profumo (nella foto) che merita un elogio per questo, tanto più dopo le insulse tegole giudiziarie che gli sono capitate sulla testa per la vicenda Mps nella quale è invece innocente. Speriamo solo che questo diritto venga introdotto come un obbligo nel nostro ordinamento ed esteso anche alle piccole e medie imprese.