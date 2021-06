Perchè il Covid ha spinto al rialzo il prezzo delle case

A parità di condizioni, i prezzi delle case normalmente scendono durante le crisi economiche. Il 2020, tuttavia, è stato piuttosto lontano dalla normalità e anche il 2021 non è stato esattamente tipico. Quindi forse non è una sorpresa che mentre il mondo è sprofondato nella sua più profonda recessione da decenni, i prezzi delle case nei paesi più ricchi del pianeta non solo sono cresciuti, ma hanno effettivamente accelerato l'anno scorso e hanno continuato a salire quest'anno - anche più in Europa che negli Stati Uniti.

Ci sono alcuni fattori in gioco qui. I più significativi sono i bassi costi di prestito che permettono alle persone di spendere per proprietà costose; anche importanti, comunque, sono le diffuse carenze di alloggi che derivano da anni di inadeguata costruzione di case. E poi c'è l'afflusso di denaro nel settore immobiliare da parte degli investitori alla ricerca di alternative sufficientemente "sicure" ai titoli di stato a bassissimo rendimento.

La grande domanda, sia per i semplici traslocatori che per gli investitori, è, naturalmente, se questa impennata dei prezzi delle case è destinata a continuare. Mentre è più probabile che alcune regioni si trovino in un imminente territorio di "bolla" rispetto ad altre, vale la pena ricordare che i prezzi torneranno a un certo punto alle tendenze di crescita a lungo termine. Questo ci lascia con la questione così semplice di capire quando esattamente questo potrebbe accadere...

L'aumento dei tassi farebbe aumentare i rimborsi dei mutui, rendendo le case più costose per i proprietari - e in alcuni casi inaccessibili. Ma con le banche centrali di tutto il mondo che dovrebbero mantenere i tassi ai minimi storici per il prossimo futuro, un tale scenario sembra improbabile per ora.

I tempi duri portano alla perdita di posti di lavoro, influenzando la capacità delle persone di pagare l'affitto, per non parlare delle rate. È solo grazie agli assegni di stimolo del governo e alle vacanze sui prestiti che non abbiamo visto molto impatto qui nel 2020 - ma tali misure dovranno finire un giorno. Un'enorme ondata di inadempienze del debito potrebbe a sua volta indurre le banche a limitare i loro futuri prestiti ipotecari.

Questo secondo rischio è particolarmente pertinente per le banche europee, già in svantaggio rispetto ai contemporanei statunitensi dall'ultima crisi finanziaria. Alcune banche in Europa hanno attualmente vacanze di rimborso sul 20% dei loro prestiti - e la Banca centrale europea pensa che i prestatori potrebbero finire per prendere un colpo da 1,7 trilioni di dollari da prestiti cattivi, ben peggiore anche della crisi del debito del 2012.

In un segnale potenzialmente preoccupante per il mercato immobiliare europeo, le banche stanno già iniziando a mostrare una minore propensione al prestito. Più banche europee hanno segnalato un aumento della percentuale di richieste di prestiti immobiliari respinte lo scorso trimestre - e ora stanno prevedendo condizioni di mutuo più dure in futuro. Se la disponibilità delle banche a concedere prestiti diminuisce ulteriormente, la crescita dei prezzi delle case potrebbe rallentare di conseguenza.

Le case tendono a legare il 50% della ricchezza complessiva dei loro proprietari - quindi se sei tu, sarai comprensibilmente interessato a sapere dove sono diretti i prezzi. Restate sintonizzati su Finimize per gli aggiornamenti nei prossimi mesi. Per i potenziali investitori, nel frattempo, ci sono molti modi per esporsi al mercato. Dai un'occhiata ai link ad alcuni dei nostri pacchetti più rilevanti qui sotto, ma se stai guardando l'immobiliare europeo, questo analista aspetterebbe per ora.