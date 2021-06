Perché anche una stablecoin come Titanio è saltata

Una storia di sventura dai mercati crittografici - che coinvolge il miliardario Mark Cuban e un token chiamato Titanio - ha portato un promemoria sgradito di una delle più antiche regole di investimento la scorsa settimana: non esiste una cosa come il guadagno senza rischio.

Prima, un po' di contesto... Questo promemoria sui fondamenti dell'investimento della vecchia scuola è arrivato per gentile concessione del più recente segmento dell'universo dell'investimento: la finanza decentralizzata, o DeFi, che - per quelli che non passano la loro vita a scambiarsi consigli sulle criptovalute nei gruppi Telegram - è il sistema di servizi finanziari costruito sopra le reti blockchain come Ethereum.

Ci sono centinaia di progetti DeFi che mirano a sostituire i servizi finanziari tradizionali come le banche, il commercio e l'assicurazione. La differenza è che i progetti DeFi non hanno bisogno di un'autorità centrale per verificare le transazioni: tutto gira nel codice, almeno in teoria.

Naturalmente, questi progetti DeFi non possono fare molto finché non hanno dei soldi nel sistema. Così, per incoraggiare le persone a depositare fondi, spesso offrono un ritorno del 10% o più, che può sembrare molto attraente quando la maggior parte dei conti bancari paga quasi zero. Molti pagano anche dei bonus sotto forma di gettoni per portare più persone dalla loro parte.

Lo spazio DeFi è esploso negli ultimi mesi: attualmente ci sono 51 miliardi di dollari bloccati in progetti DeFi, da appena 1,5 miliardi di dollari di un anno fa. E una sottosezione di investitori di criptovalute ha saltato la possibilità di guadagnare un ritorno sulle loro partecipazioni di cripto. Ma poiché questi rendimenti possono fluttuare selvaggiamente, alcuni hanno preso a saltare da un progetto all'altro a caccia dei migliori rendimenti - un processo soprannominato "yield farming".

Ma non c'è guadagno senza rischio, giusto? Purtroppo sì. Questi progetti di DeFi non offrono rendimenti così elevati per bontà di cuore. Hanno bisogno di pagare rendimenti a due o a volte anche a tre cifre per compensare le persone per il rischio che stanno assumendo rinchiudendo le loro criptovalute in questi progetti nascenti e non regolamentati.

Questi rischi includono un calo del valore del token sottostante al progetto DeFi, poiché i rendimenti sono quasi sempre pagati in questi token; e la possibilità che le persone dietro il progetto scompaiano con i soldi, o semplicemente vendano un sacco di loro token e facciano scendere il prezzo. Per non parlare del rischio che qualcuno hackeri il progetto e trafughi i fondi.

E una di queste cose è successa a Titanium? Sì, tutto questo ci porta al fiasco della scorsa settimana: il crollo del token di titanio di Iron Finance. L'idea di Iron era che la loro cosiddetta stablecoin avrebbe pagato agli investitori un rendimento sano e agganciato il suo valore al dollaro USA, aiutandolo ad evitare le recenti perdite della maggior parte delle criptovalute.

Ma a differenza di Tether e USD coin, la stablecoin di Iron non era completamente sostenuta da dollari, che potrebbero essere pagati ogni volta che un investitore vuole riscattare il proprio token. Invece, Iron era solo parzialmente supportato da dollari effettivi (in nome dell'"efficienza del capitale"), con il deficit costituito dalle vendite del token di titanio.

In altre parole, se il valore di Iron iniziava a scendere rispetto al dollaro, Iron Finance avrebbe emesso più gettoni di titanio per sostenere il prezzo. Questa è la parte "algoritmica" della stablecoin - così chiamata perché un codice informatico decide quando emettere o distruggere i relativi token.

Comunque, il progetto si stava dimostrando popolare e aveva attratto più di 2 miliardi di dollari di fondi a partire da lunedì scorso. Questo era circa il 4% delle attività in tutti i progetti DeFi a livello globale - una somma non trascurabile.

Affinché questo sistema "algoritmico" funzioni, tuttavia, richiede un pool costante di acquirenti disponibili per quei token. Questo è facile da trovare quando il prezzo del token sta salendo, ma una volta che il prezzo ha iniziato a scendere, sono improvvisamente scomparsi. E il prezzo di un token di Titanio è crollato da circa 65 dollari a pochi centesimi nel giro di poche ore mercoledì scorso - facendo saltare l'intero progetto.