Per i big dell’alimentare si profila un anno d’oro

Due giganti dell'industria alimentare globale - Kroger e Tesco - hanno riportato forti guadagni alla fine della scorsa settimana, e gli investitori hanno cancellato tutti i loro piani in modo da essere presenti al loro arrivo…

La pandemia è stata una manna per i rivenditori di generi alimentari: i loro negozi sono rimasti aperti quando quasi tutto il resto era chiuso, e anche i costi extra delle misure di sicurezza sono stati parzialmente compensati da una forte crescita delle vendite. Questo potrebbe essere il motivo per cui Tesco - il più grande rivenditore del Regno Unito - ha visto le sue entrate nei negozi esistenti battere le aspettative, lo scorso trimestre. Un aumento delle vendite di cibo è stato accompagnato da quelle nei segmenti dell'abbigliamento e del commercio all'ingrosso della società, probabilmente perché più persone si sono vestite bene per un brunch nella vita reale. E c’è stata una storia simile oltreoceano: Il droghiere numero due d'America, Kroger, ha ugualmente riportato entrate e profitti trimestrali migliori del previsto.

I guadagni dei droghieri danno però una visione importante di quanto velocemente i prezzi dei beni di consumo stiano aumentando. Kroger, da parte sua, sta prevedendo un'inflazione nei prodotti che vende dell'1-2% quest'anno. Il rivenditore prevede di trasferire questi costi più alti ai clienti, ma si trova anche a beneficiarne: i prezzi più alti tendono a incentivare i consumatori a passare alla roba a marchio proprio di Kroger - che in genere offre un margine di profitto più alto rispetto agli articoli di terzi - come un modo per risparmiare. Kroger ha anche aumentato le sue previsioni di profitto per questo trimestre, che potrebbe essere il motivo per cui il prezzo delle azioni è salito del 4% dopo il suo rapporto sui guadagni. Ma le previsioni di Tesco sono rimaste ferme, e le sue azioni sono scese del 4%. Poi di nuovo, la concorrenza nel suo mercato chiave della drogheria del Regno Unito è notoriamente feroce, in particolare sul prezzo. E con l'inflazione in aumento, Tesco potrebbe lottare per raggiungere i suoi obiettivi di redditività anche se le vendite continuano a crescere.