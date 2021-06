Dal 2033 si venderanno più auto elettriche che a benzina

Secondo Ernst & Young (EY), le vendite combinate dei veicoli elettrici nei tre più grandi mercati automobilistici del mondo - Europa, Cina e Stati Uniti - supereranno le auto a motore termico entro il 2033. Cioè 5 anni prima del termine finora considerato plausibile da tutte le previsioni. Individualmente, però, colpiranno quel punto di svolta in tempi diversi:l'Europa nel 2028, la Cina cinque anni dopo, e gli Stati Uniti nel 2036.

La pietra miliare - soprannominata "supremazia globale EV (electric vehicle)" probabilmente deriva dal crescente interesse da parte dei conducenti, così come le posizioni sempre più anti-emissioni dei governi. E le sorprese non si sono fermate qui: EY ha detto che le vendite non-EV rappresenteranno meno dell'1% del mercato automobilistico globale entro il 2045, dato che sempre più paesi vietano del tutto le auto a gas.

Anche le case automobilistiche stanno iniziando a prendere in considerazione l'inevitabilità di tutto questo. Prendete la Honda: il conglomerato giapponese ha annunciato questa settimana che eliminerà completamente le vendite di auto tradizionali entro il 2040. Si sta anche affermando nel mercato delle moto elettriche, con l'intenzione di presentare tre nuovi modelli completamente elettrici entro il 2024. Confrontate questo con la rivale casa automobilistica giapponese Toyota, che è ancora convinta che le auto ibride siano la strada da seguire.

Ci sono state altre due grandi storie nel mondo EV mercoledì: Il produttore cinese di EV Xpeng Motors - che è già quotato sul mercato azionario statunitense - ha annunciato piani per quotarsi sul mercato azionario di Hong Kong attraverso un'offerta pubblica iniziale che potrebbe raccogliere la società fino a 2 miliardi di dollari. Poi c'è stata Embark Trucks: l'azienda - che, ingannevolmente, non produce camion EV ma il loro software di guida autonoma - ha detto che andrà in borsa fondendosi con una società di acquisizione a scopo speciale (SPAC) in un affare da 5 miliardi di dollari.