Come mai l’era digitale non ha ucciso il “bianchetto”

Il bianchetto - il “correttore liquido”, più spesso Tipp-Ex in Europa, Liquid Paper o Wite-Out in Nord America - doveva morire. Le macchine da scrivere sono scomparse dagli uffici, eppure quelle piccole boccette di vernice bianca per correggere gli errori di battitura si continuano a vendere, e bene anche. Negli anni recenti c’è stato addirittura un aumento dei volumi commercializzati e nessuno sembra sapere esattamente perché.

Certo, una volta i solventi utilizzati per il prodotto potevano essere “sniffati”, producendo un breve (e pericoloso) stato di euforia, ma i componenti intossicanti sono stati tolti da tempo dalle formulazioni. Ci sono però tanti piccoli “mini-usi” occasionali: i grafici utilizzano a volte il bianchetto per cancellare una riga sbagliata, serve di tanto in tanto per censurare frettolosamente un documento di cui non si possiede l’originale prima di farne una copia, ma è un po’ poco per un mercato che vale milioni di pezzi all’anno ed è in decisa crescita.

Il “correction fluid” originale - Liquid Paper - ha una storia molto gratificante. Fu inventato negli anni Cinquanta da una segretaria/dattilografa texana, Bette Nesmith Graham, alle prese con le tastiere ipersensibili delle prime macchine da scrivere elettriche. Queste generavano tanti errori e lei, che sapeva qualcosa delle tecniche artistiche, si ricordò che i pittori, anziché cancellare gli errori, li coprono con altra pittura. Così la Graham si preparava a casa, con un frullatore da cucina, una sorta di pittura a tempera bianca da portare in ufficio per risistemare i testi, cominciando man mano a rifornire anche le colleghe.

Licenziata dalla banca dove lavorava, si dedicò a tempo pieno alla nuova attività, creando di sana pianta un’intera categoria merceologica. Trasferì la produzione dalla cucina al garage e assoldò il figlio teenager e i suoi amici per occuparsi del confezionamento e della spedizione. Prese anche il secondo marito a lavorare nella nuova azienda, ma appena venne il boom lui provò a strapparle il controllo. Lei si disfece di lui e, alla fine degli anni Settanta, cedette la Liquid Paper - che aveva ormai 200 dipendenti - alla Gillette USA per poco meno degli odierni 200 milioni di dollari. Si comprò una Rolls-Royce.

Ma cosa fa il mondo di tutto quel bianchetto - ormai sono tanti i produttori - se quasi nessuno usa più la macchina da scrivere? I dati non sembrano esserci, cosa strana, a meno che… Nasce un tremendo sospetto: la contraffazione spicciola. Poniamo che c’è un dato - o una data o una firma - “sfortunato” su qualche tipo di certificazione secondaria? Quante persone cedono alla tentazione di farne una fotocopia, “correggerla” e quindi ricopiare il documento in versione corretta?

Comunque sia, in ultima analisi, il prolungato e improbabile successo del bianchetto è forse la migliore dimostrazione che il “paperless office” - e certamente la paperless burocrazia - è ancora molto lontano dal compiersi.

James Hansen per Mercoledì di Rochester