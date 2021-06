Banche europee, prospettive non così brutte secondo S&P

In generale, la performance delle banche europee potrebbe essere un po' più vivace, almeno a livello superficiale, nel 2021: lo rileva S&P Global Ratings in un rapporto pubblicato oggi intitolato As Near-Term Risks Ease, The Relentless Profitability Battle Lingers For European Banks.

"Mentre rimaniamo consapevoli che la qualità degli asset si indebolirà, l'allentamento dei rischi al ribasso ci dà più fiducia nelle nostre proiezioni di base per la redditività e la capitalizzazione delle banche europee", ha detto Giles Edwards, analista di credito di S&P Global Ratings: “Le nostre proiezioni prevedono che la stragrande maggioranza delle banche europee riporti un miglioramento dei profitti nel 2021 rispetto al 2020, aiutata da una minore svalutazione del credito (con riprese di valore per alcune), e da un rimbalzo dell'attività economica che potrebbe gradualmente migliorare le entrate da commissioni”.

Il reddito netto da interessi rimarrà comunque difficile, con una bassa crescita del credito (al di fuori di un graduale rimbalzo del credito al consumo e una ripresa generale dell'attività ipotecaria) e l'ultimo giro di pressione sui margini per molte banche quando il repricing dei depositi e dei nuovi prestiti diventerà più evidente nel 2022. Con i coefficienti patrimoniali regolamentari che terminano il 2020 ai massimi storici per molte, e con una probabile bassa crescita delle attività ponderate per il rischio nel 2021, il cauto riavvio dei dividendi (per la maggioranza) segnerebbe un ritorno a condizioni operative più normali.

Abbiamo rivisto i nostri rating su circa 60 gruppi bancari europei domiciliati in 10 paesi europei - Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Regno Unito. In quasi tutti i casi, i rating sono stati in outlook negativo dalla primavera del 2020, legati a dubbi sugli effetti della pandemia sulla qualità degli asset e sulla capitalizzazione, sulle sfide del modello di business e sulla redditività, o su entrambi.

"La qualità degli asset dichiarati probabilmente si deteriorerà in tutta Europa man mano che il sostegno fiscale diminuirà, ma ora vediamo la sfida come altamente gestibile per la maggior parte delle banche e ci aspettiamo che la capitalizzazione rimanga robusta anche una volta che i dividendi misurati ricominceranno", ha detto il signor Edwards.

I fattori ciclici e strutturali continuano a pesare sulla redditività di molte banche europee e quindi sui loro modelli operativi e di business. Di conseguenza, abbiamo intrapreso azioni di rating miste, rivedendo le prospettive di molte di esse a stabili, ma anche declassando un piccolo numero in cui i nostri rating non riflettevano già pienamente i problemi che dovevano affrontare.