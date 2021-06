Aifi e Back to Profit insieme per parlare di Private Capital

Giovedì 8 luglio a partire dalle 16.00 su zoom per l’evento in diretta online

Il prossimo giovedì 8 luglio, a partire dalle 16.00, Aifi e Back to Profit hanno organizzato un evento online, in diretta, per parlare del ruolo del private capital nel rilancio delle imprese. Si discuterà dei principali modelli di intervento degli investitori a supporto delle imprese in difficoltà, attraverso iniezioni di equity o strumenti di debito. Durante l’incontro verrà presentata una ricerca realizzata sul tema, interverranno alcuni rappresentanti delle istituzioni e i principali operatori del settore attivi in Italia.

Per iscriversi, clicca qui: https://aifi-it.zoom.us/webinar/register/WN_rrS7LxT-ToWG3kws0PzgnA