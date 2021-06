Lorenzo Marini: «È l’ignoranza il miglior complice dei nuovi sacerdoti del digitale»

«Un decennio fa già lo dicevo, che saremmo diventati tutti influencer: ecco, ci siamo». Pubblicitario, scrittore, artista, Lorenzo Marini da quarant’anni (anzi, qualcosina in più) dà visibilità alle aziende. Prima di fondare la Lorenzo Marini Group (che ha una sede anche a New York) ha lavorato per le più importanti agenzie di pubblicità: Ogilvy, Leo Burnett, Armando Testa, Dorland, Ayer. Dalle auto alla moda, dal design al food, dalla cosmetica alla finanza, ha lavorato per tutti i settori merceologici. E pensa che le idee producono soldi, mentre i soldi non producono idee. «Gli italiani non leggono: scrivono. Non c’è ne uno che non abbia scritto almeno qualche libro», dice.



E per chi non l’ha scritto ci sono sempre i social.

Sono i mezzi che stimolano il desiderio di creare contenuti. Addirittura chi dovrebbe creare contenuti per le aziende, cioè le agenzie di comunicazione, creano contenuti essi stessi. Siamo diventati tutti editori, non c’è più il sacerdote che predica dal pulpito: predichiamo tutti. Ogni mattina riceviamo su Whatsapp diverse immagini di frasi zen: tutti, citando e inoltrando delle perle di saggezza, si sentono portatori di saggezza. Il 75% degli articoli inoltrati sui social nel mondo non vengono neppure letti: ti giro il titolo ma non so cosa ho girato. Un’università americana ha provato a scrivere in un posto “lorem ipsum” - il finto latino, senza alcun significato, che si utilizza in editoria per riempire gli spazi in attesa del testo vero, ndr - è stato inoltrato anche quello. È meravigliosa l’illusione di essere social.

Influencer che non influenzano nessuno.

È tipico della frammentazione: la facilità del mezzo ha creato improvvisamente una miriade di pseudo-editori. È l’illusione di essere social.

Se tutti siamo influencer, nessuno è influencer.

I social hanno alimentato un mito che è una bugia. L’allargamento della base del triangolo porta a un aumento quantitativo delle informazioni, ma a una perdita qualitativa: si va in orizzontale, non in verticale. Non c’è approfondimento. E per esserci devi entrare nell’arena della banalità.

Vale anche per le aziende?

I social delle aziende sono penosi: alla festa della mamma fanno gli auguri alle mamme, a Natale augurano Buon Natale... Ma perché devo sentirmi fare gli auguri dalla supposta di glicerina o dall’antiforfora? Le aziende si sono messe a fare marketplace in un mercato che non è nato per il mercato. Ed è un’illusione la visibilità sui social.

Ma come nasce quest’illusione?

Quando il tuo spot passa in tv, quei30 secondi non li fermi, mentre una fotografia sul social la vedi e ti illudi che tanti ti stiano guardando. Ma in realtà cambia la platea. E anche la qualità.

Ma le aziende l’hanno capito?

La lezione arriva dagli Usa, dal Super Bowl. Nel 2019 tutti i mezzi digitali hanno iniziato a dire alle aziende: “Perchè date 2 milioni di dollari in cambio di 30 secondi? Se li deste a noi, quante cose potremmo fare per darvi visibilità...”. La risposta è stata: “Non sarebbe la stessa cosa”. I grandi investitori americani l’hanno capito, i piccoli commedianti italiani no. D’altra parte l’Italia è la patria della commedia dell’arte, dove l’improvvisazione vale più del copione. Mentre per fare l’architetto, l’avvocato o il medico bisogna studiare e affrontare esami severi, il mondo della comunicazione è pieno di pirati che improvvisano. È l’era del “vale tutto”. In questi 15 anni sono nate 20mila nuoe agenzie digitali: come fa il cliente a scegliere?

E allora cosa bisogna fare?

Riscoprire tre valori persi: la fedeltà, la ripetizione, la coerenza. Pensiamo al “Just do it” di Nike: mi trovi un’azienda italiana che mantiene lo stesso company claim per decenni. Ogni nuovo direttore marketing come prima cosa lo cambia. Ma la comunicazione è efficace quando si ripete.

E l’amore dei brand per gli influencer?

L’attenzione che abbiamo avuto per i testimonial, nata dal Carosello, si è riversata nell’influencer. Ti promettono la copertura, i grandi numeri, ma non c’è più la profilazione del target. Che magari per metà è composto da dodicenni senza capacità di spesa e per l’altra metà è fuori dal Paese. E l’ultimo miglio si slabbra perché il timone l’ha preso l’influencer e non è più l’azienda che parla con le sue modalità al suo target. I social ci hanno detto: “basta col top down, facciamo bottom up”. E così stiamo vivendo gli anni dell’impreciso. Il primo che fa finta di poter gestire il futuro in qualche modo fa il sacerdote che ti dice che bastano “tot” preghiere per rimettere i peccati. Ma non funziona così

E come funziona?

Ipnotizzano clienti ignoranti: è l’ignoranza il miglior complice di questi sacerdoti del digitale. Quando le aziende si renderanno conto che stanno buttando via i soldi si dovrà tornare a riconsiderare quello che prima era un valore: la fedeltà, la ripetizione, la coerenza, appunto. Il microfono del social dà l’illusione di avere un’agorà, ma in realtà tutti parlano e nessuno ascolta. Il futuro è l’eleganza del silenzio, il ritorno al concetto. Questi sono anni di cornici, non di quadri.