Con il covid la globalizzazione rallenta, ma il profitto accelera

Quando si sente parlare di “demondializzazione” causa Covid, cioè a dire della fine dei processi di globalizzazione che nell’ultimo decennio hanno fatto uscire dalla povertà centinaia di milioni di esseri umani e creato ricchezza in Paesi miserabili come il Bangladesh grazie in questo caso alla delocalizzazione dell’industria tessile europea (al punto che ora il Bangladesh sta sollecitando Bruxelles a non cancellare gli ordini sempre a causa della pandemia); e quando perfino sulla Bibbia giornalistica del capitalismo globalizzato, l’Economist, capita di leggere articoli sulla fine della mondializzazione (con l’avvertenza, molto british, che quel che ci aspetta sarà molto peggio per l’economia del pianeta); ecco, di fronte a questi profeti di sventura (o vogliamo chiamarli nuovi apostoli del sovranismo post Covid magari sul modello del presidente francese, Macron, il quale già l’anno scorso ci ricordava che certe produzioni dovrebbero restare sempre all’interno dei confini nazionali?) al titolare di questa rubrica viene in mente la feroce battuta di un ministro socialista dei tempi Mitterand, Jean-Pierre Chevènement, soprannominato il Che, che nei giorni della caduta del muro di Berlino, novembre ’89, pensò di liquidare il processo di integrazione europea con queste parole: «È caduto il Muro, c’è un solo morto, Jacques Delors”»

Non è andata così, come si sa, perché pur nel grande rimescolamento delle carte della politica continentale il processo di integrazione europea (di cui Delors è stato un combattente appassionato, sostenuto più dagli italiani che dai francesi va detto) è andato avanti e si è consolidato proprio in questa stagione della pandemia come dimostrano il piano Next Generation Eu, primo tentativo di mutualizzare il debito a vantaggio dei Paesi economicamente più deboli e i risultati dell’ultimo vertice sull’Europa sociale a Oporto con Draghi e Macron d’accordo a immaginare, pensate, uno Smic, un salario minimo garantito a livello europeo, quasi una bestemmia per certi ordo-liberisti del nord che amano definirsi “frugali”.

Perché questo lungo ragionamento? Per dimostrare che, a dispetto di tutte le apparenze (e di tutti gli indicatori come il crollo dei Pil e dei traffici mondiali), la globalizzazione non si fermerà; semmai si assisterà a quel fenomeno che certi economisti americani hanno già battezzato “slow-balization”, insomma un rallentamento come dimostra il caso dell’industria turistica mondiale con un terzo dei 23mila aeroplani di tutte le compagnie aeree a terra (anche se c’è già chi immagina – ed è un dato positivo - una ristrutturazione globale del settore in grado di generare quel turismo eco-compatibile e rispettoso dell’ambiente, insomma senza eserciti di visitatori sulla piazza San Marco a Venezia o sulla Grande Muraglia in Cina, di cui si ragiona da decenni).

In una parola: la fine della globalizzazione non ci sarà, certe previsioni sulla caduta dei commerci fino al 30% si sono dimostrate ampiamente esagerate e i pil ritorneranno a crescere (più del 4% quello italiano nel ’21 e nel ’22). Volete un esempio? Le catene del valore, cioè l’approvvigionamento dei componenti che fanno un prodotto industriale (e qui basti ricordare il settore auto con i 10mila componenti necessari per fare una vettura, componenti che arrivano da ogni angolo del pianeta per cui basta che si fermi, per esempio, un produttore di semiconduttori elettronici a Taiwan per bloccare le catene di montaggio di 119mila vetture Stellantis come s’è letto in queste settimane); le catene del valore – dicevamo - hanno continuato a funzionare.

Anzi, come ha dichiarato il capo della multinazionale dei corrieri Dhl al Forum di Davos, il Covid s’è dimostrato essere un “acceleratore” di soluzioni come la digitalizzazione di molti processi industriali e la spinta all’e-commerce. Anche se va detto che, come sempre, sono state le aziende più efficienti e veloci a giovarsi dei progressi tecnici e commerciali indotti dalla pandemia.

Lo dimostra un paper appena uscito del McKinsey Global Institute con il titolo significativo “La grande accelerazione” dove si legge che in questo periodo il 20% delle multinazionali più performanti ha aumentato del 20% il proprio fatturato (stiamo parlando di 335miliardi di dollari), mentre il 20% meno performante del campione ha perso 330miliardi di dollari.

Del resto, come fa notare l’Economist, sotto la spinta della pandemia siamo entrati nell’era degli iper-profitti (con tutto quel che segue sui mercati borsistici: 876 aziende si sono quotate nei primi mesi del 2021 con una raccolta stimata di 233miliardi di dollari). Per dire, solo Alphabet, la holding di controllo del colosso Google, ha registrato 18miliardi di profitti netti nel primo trimestre di quest’anno (in banconote da 100 dollari, ha scritto stupefatto il quotidiano francese Les Echos, equivale ad una pila alta cinquanta volte la Torre Eiffel).

Se questi sono i risultati finanziari della “grande accelerazione” indotta dal Covid, c’è solo da temere che essa finisca per beneficiare Usa Cina e certe piccole tigri economiche dell’area del Pacifico, mentre la vecchia Europa, quando la crescita ripartirà, sarà costretta a fare i conti con tutte le differenze strutturali dei sistemi economici dei vari Paesi. Vedremo.

Finora, come si sa, a tenere il sistema ha provveduto la Bce di Christine Lagarde con 1.850miliardi di euro di “quantitative easing”. Ma non sarà per sempre. E allora? «Quando il mare si ritirerà si vedrà chi fa il bagno nudo», diceva scherzando il miliardario arcinemico dei sovranisti Warren Buffet. Per l’Italia,ahimé, non sarà un bello spettacolo.