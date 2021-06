Giustamente salutata con favore da ogni parte, la campagna vaccinale in azienda sta già sperimentando i paradossi della tendenza tutta italiana alla iper complicazione regolamentare, e così quella che dovrebbe essere una misura utile per coniugare l’obiettivo di liberare dalle restrizioni tutti i settori produttivi e decongestionare la pressione sul solo canale vaccinale pubblico, rischia di diventare un percorso ad ostacoli.

Non mancano gli esempi: lo “scudo penale” introdotto in favore dei sanitari che “somministrano” il vaccino non vale per il datore di lavoro, che infatti continua ad essere responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro anche se adibiti a punto vaccinale, sia con riferimento alle norme generali sul tema, sia per quanto riguarda la garanzia della idoneità dei luoghi e dell’organizzazione a prevenire i rischi da contagio.

Il tutto in uno scenario in cui è controversa la qualificazione dell’assenza del lavoratore che abbia riportato effetti collaterali dovuti al vaccino somministrato in azienda – se quale infortunio sul lavoro o come malattia -, con tutto quello che ne consegue in termini di trattamento economico-normativo e responsabilità datoriali.

A ciò si aggiunga la posizione che il Garante Privacy ha deciso di assumere con un documento diffuso il 14 maggio, nel quale l’Autorità ha dettato le “regole privacy” per le vaccinazioni in azienda, invero più idonee a frustrare le iniziative vaccinali anziché incentivarle.

Nell’ottica del Garante, infatti, il datore non deve in alcun modo venire a conoscenza, neanche indirettamente, dell’adesione del lavoratore alla campagna vaccinale e della intervenuta somministrazione del siero, dovendo adottare misure che rendono difficile il coordinamento con le previsioni dello stesso Protocollo Nazionale sui vaccini (!).

Nel dare prevalenza alla riservatezza (insuperabile neppure per consenso) si è previsto che sia il medico competente a gestire anche la fase dell’organizzazione delle vaccinazioni, processo che evidentemente è prerogativa esclusiva del datore di lavoro salvo non si voglia immagare il medico nella insolita veste di incaricato alla pianificazione dei turni, alla gestione delle assenze e via discorrendo.

Persino l’assenza del dipendente dovrebbe essere giustificata mediante “attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici”: ma come è possibile implementare una simile previsione quando è il Protocollo Nazionale ad aver previsto che il tempo impiegato per la vaccinazione durante il servizio sia equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro, e quindi il datore è tenuto a sapere se la persona che si è assentata ha diritto ugualmente alla retribuzione in quanto ha usufruito del vaccino?

Completa il quadro la previsione per cui gli ambienti destinati alla vaccinazione nelle aziende dovrebbero essere tali da “evitare per quanto possibile di conoscere, da parte di colleghi e di terzi, l’identità dei dipendenti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale”, indicazione per lo più irrealizzabile sul piano logistico a meno di non disporre di spazi tanto grandi da scongiurare l’incontro fra i lavoratori.

Viene allora da domandarsi, nell’incertezza del quadro delle regole, se non sia meglio, allo scopo di contenere i rischi ed evitare aggravi gestionali, optare per l’esternalizzazione del servizio a soggetti terzi: del resto una simile operazione, pienamente legittima, comporta sul piano giuridico un favorevole scarico integrale di responsabilità per ciò che concerne la gestione degli spazi oltre che del processo di somministrazione vaccinale, semplificando di gran lunga oneri e rischi per il datore di lavoro non avvezzo a simili operazioni medicali.

*avvocato giuslavorista ed Equity Partner di LabLaw Studio Legale