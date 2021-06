Scenario numero uno. Libero professionista, 30 anni, reddito da lavoro: 14 mila euro; imposta netta: 2.318 euro. Lavoratore dipendente, 30 anni, reddito da lavoro: 14 mila euro; imposta netta: 411 euro.

Scenario numero due. Lavoratore dipendente, 35 anni, reddito da lavoro 20 mila euro; aliquota media effettiva Irpef: 11,31%. Lavoratore autonomo, 35 anni, reddito da lavoro: 20 mila euro; aliquota media effettiva Irpef: 20,15%.

Domanda: perché oggi a parità di reddito il prelievo fiscale varia in maniera così rilevante da un contribuente all’altro? L’attuale modello impositivo rispetta ancora i principi di “capacità contributiva” e di “progressività”, sanciti dall’articolo 53 della Costituzione?

A queste e ad altre domande piuttosto imbarazzanti ha risposto il documento “Equità, progressività, intergenerazionalità: l’Irpef secondo Confprofessioni”, presentato nei giorni scorsi in Senato, che fa luce sui troppi lati oscuri del sistema tributario italiano e avanza una serie di proposte per rendere il fisco più equo e progressivo. Nel mirino della Confederazione presieduta da Gaetano Stella la tanto attesa riforma fiscale che, come ha ribadito il presidente del Consiglio, Mario Draghi: «è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee».

Certo, non sarà semplice mettere mano nella giungla di imposte dirette, entrate erariali e addizionali locali, a cominciare dalla madre di tutte le imposte: l’Irpef che da sola porta nelle casse dello Stato un gettito che oscilla intorno ai 190 miliardi di euro. E proprio dall’Irpef parte il lavoro realizzato dalla Commissione sulla riforma fiscale di Confprofessioni, coordinato dal delegato alla fiscalità, Andrea Dili, cui hanno partecipato esperti delle principali sigle associative dei commercialisti e dei consulenti del lavoro.

«Siamo partiti dalla constatazione di alcuni dati – afferma Gaetano Stella, presidente della Confederazione – che dimostrano come l’attuale modello Irpef risulti iniquo e inadeguato a rappresentare le complessità della nostra società. Basti pensare che oggi a parità di reddito le imposte possono variare anche in misura considerevole a seconda di una pluralità di variabili che inquinano l’equità orizzontale del modello; oppure al fatto che le attuali 5 aliquote e 5 scaglioni nominali dell’Irpef in realtà nascondono ben 13 aliquote e 10 scaglioni effettivi, disincentivando la produzione (e l’emersione) di reddito incrementale».

A farne le spese sono i lavoratori autonomi, in particolare i liberi professionisti che oltre a pagare più imposte rispetto ai dipendenti, dati alla mano, sono la categoria più tartassata, con un’Irpef media di 16.602 euro contro i 4.896 degli imprenditori, i 4.237 dei dipendenti e i 3.362 dei pensionati. Un modello impositivo non più accettabile per la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti che, nella conferenza a Palazzo Madama, ha presentato una proposta di riforma dell’Irpef che si focalizza su alcuni cardini essenziali: detrazioni su tutti i redditi da lavoro uguali per tutti pari a 12 mila euro l’anno; deduzione forfettaria pari al 5% a titolo di spese per la produzione del reddito di lavoro dipendente a fronte della soppressione del relativo bonus; riduzione della terza aliquota dal 38 al 35%, infine introduzione di un’aliquota del 45% per i redditi oltre i 150 mila euro. Infine, una proposta per i giovani under 35 anni: una detrazione annua di 18 mila euro fino a 55mila euro di reddito. Costo dell’operazione 7,9 miliardi di euro.

La proposta di riforma di Confprofessioni è stata condivisa, seppur con diverse sfumature, da tutti i parlamentari interventi alla conferenza in Senato: da Donatella Conzatti, segretario Commissione Bilancio del Senato a Stefano Fassina, segretario Commissione Bilancio della Camera; da Alberto Gusmeroli, vicepresidente Commissione Finanze della Camera a Ylenia Lucaselli, Commissione Bilancio della Camera; da Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera a Carla Ruocco, presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; fino a Tommaso Nannicini, presidente Commissione parlamentare di controllo sugli enti di presidenza, che ha invitato il Governo a usare «il fondo complementare di 30,6 miliardi per finanziare le riforme abilitanti del Pnrr come quella fiscale, invece che usarli per finanziare a pioggia interventi che non rientrano nel piano europeo».