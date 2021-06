Perché l'inflazione non passa mai di moda

Tra il 2008 ed il 2009 il mondo accademico venne scosso da una disputa inedita: due illustri pensatori, lo storico dell’economia Nial Ferguson ed il futuro premio Nobel Paul Krugman vennero quasi alle mani sul tema dell’inflazione. Ferguson, già consigliere del candidato repubblicano Mitt Romney, puntò il dito contro l’esplosione dei prezzi che sarebbe seguita agli interventi della Federal Reserve per salvare il sistema bancario. O, più ancora, contro il salvataggio dell’auto di Detroit varato da Barack Obama. Krugman, paladino della sinistra democratica, sostenne che non era affatto così: le iniezioni di denaro erano il minimo indispensabile per salvare il mondo dall’improvvisa carestia di liquidità. L’andamento delle economie diede ragione a Krugman. Anzi. Poche stagioni dopo il non meno autorevole Lawrence Summers, già braccio destro dei due Clinton, suggerì che per combattere la “secular stagnation” in cui era precipitata l’economia, sarebbe stata necessaria una politica shock, compreso l’aumento del target di inflazione dal 2 al 4% per stimolar la ripresa.

Passano gli anni, cambiano le idee. Summers, pur restando democratico, è oggi un critico feroce della politica del presidente Biden e della Fed, entrambe ispirate da Janet Yellen, ex numero della banca centrale, oggi al Tesoro, la vera ispiratrice della politica di forte espansione degli stimoli all’economia e dell’atteggiamento super morbido della Fed, decisa non muoversi nemmeno di fronte all’aumento esponenziale dell’inflazione di aprile, liquidato come un fenomeno temporaneo destinato a rientrare a breve. Sullo sfondo c’è un profondo conflitto politico: la sinistra democratica ritiene che la causa di fondo dell’affermazione di Donald Trump sia stata la troppa prudenza nell’amministrazione della spesa praticata da Barack Obama. I soldi del quantitative easing si fermarono nelle banche e nelle Big corporations senza portare beneficio ai piani più bassi, lasciando ampio spazio al malcontento dei ceti medi. Guai a ripeter l’errore: oggi non solo gli aiuti devono arrivare fino in basso, ma la pioggia dei capitali deve imprimere un profondo cambiamento sociale, a partire dagli stipendi, oggi troppo bassi. E per evitare che questo comporti inflazione c’è una via maestra: aumentare le tasse, invertendo una tendenza che dura dai tempi di Reagan. Ma così, replica Summers, si rischia di ripetere la parabola degli anni Settanta quando gli Usa, impegnati in Vietnam ma anche nelle riforme della Big society di Lindon B. Johnson, inondarono il mondo di dollari scatenando il demone dell’inflazione che, una volta evocato, non è facile far rientrare.

Il precedente storico aiuta a spiegare l’attenzione con cui i mercati stanno seguendo il confronto sull’inflazione. La sensazione è che, dopo decenni di tassi bassi, crescita frenata e salari contenuti dagli effetti della globalizzazione, si stia per aprire una nuova fase scandita da inflazione e tassi in ascesa. Nel breve termine, per la verità, le preoccupazioni sembrano esagerate. è scontato, dopo i guasti della pandemia, che si manifesti una corsa dei prezzi legata alla ripresa: mancano le materie prime e i semiconduttori per soddisfare la richiesta di auto, c’è difficoltà a far corrispondere domanda e offerta di lavoro, le famiglie hanno voglia di recuperare il tempo perduto nello shopping o nei viaggi. Fenomeni temporanei destinati a rientrare e che, forse, è improprio è perfino definire inflazione.

Ma in prospettiva, vista la dinamica in atto, l’aumento dei prezzi è scontato. Una volta assorbita l’offerta in esubero in giro per il pianeta (questione di mesi), i consumatori avranno sempre più difficoltà a soddisfare le proprie richieste se non a prezzi crescenti. E il risparmio? Prudenza sulle scadenze più lunghe, da evitare. E concentratevi sui titoli inflation linked. Poi si vedrà.