Grazie alla grande duttilità applicativa, la blockchain potrebbe trovare interessanti applicazioni nella pubblica amministrazione e in particolar modo in ambito fiscale. In sintesi per blockchain si intende essenzialmente un database in cui registrare transazioni o blocchi unici che sono composte da intestazione (comprendente metadati fra i quali il numero di riferimento unico del blocco, l’orario di creazione del blocco e un collegamento al blocco che lo precede) e

contenuto (costituito da una lista di beni digitali e di istruzioni).

In questo tipo di database, tutti i partecipanti sono in possesso di copie dei dati memorizzati. La complessa crittografia garantisce che: le transazioni possano essere avviate solo da soggetti certificati; qualsiasi modifica dei dati possa essere convalidata collettivamente dai partecipanti; gli output del sistema siano accurati, istantanei e irrevocabili.

Ecco che, per queste caratteristiche, le molteplici applicazioni della tecnologia blockchain potrebbero favorire la relazione fisco-contribuente in senso qualitativo (riducendo i relativi costi diretti/indiretti, espliciti/impliciti); rendere assai efficace l’esecuzione dell’imposizione fiscale (ottimizzando l’efficacia nella riscossione delle imposte/tasse); attuare l’interlocuzione fisco-contribuente in “tempo reale” (incrementando velocità e accuratezza della raccolta dei dati); garantire condizioni di immodificabilità dei dati forniti/acquisiti (consentendo, ad esempio, di dimostrare origine e destinazione delle merci, il loro uso finale e la loro composizione o classificazione).

Per esempio, la blockchain, consente di: verificare ciascun aspetto di una spedizione; assicurare alle aziende una maggiore efficienza nella catena di approvvigionamento; diminuire l’impiego di funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione facenti parte del processo di verifica.

L’utilizzo di informazioni prontamente verificabili permetterebbe ai contribuenti di richiedere rimborsi e detrazioni con maggiore velocità. In aggiunta, quanto detto consentirebbe di ridurre considerevolmente situazioni di evasione o di frode fiscale.

Una delle applicazioni della blockchain che sembra potere avere un impatto maggiore in ambito fiscale è legata agli smart contracts (o contratti intelligenti). Infatti, in contesti dove la proprietà legale delle merci viene trasferita mentre le merci sono ancora in transito, sorgono spesso problematiche legate all’applicazione dell’Iva o della Gst, ovvero alla scelta della giurisdizione per citarne alcune.

Queste tematiche dipendono dal luogo in cui si trovano i beni al momento del trasferimento di proprietà; riguardano in particolare gli scambi transfrontalieri e le operazioni con elementi di transnazionalità e/o di ultraterritorialità; assumono specifica rilevanza in presenza di transazioni complesse (qualora, ad esempio, coinvolgano materie prime, in cui la proprietà del carico cambia tra la spedizione e l’arrivo delle stesse). In modo analogo i processi di automazione combinati alla blockchain porteranno all’affermazione di prodotti e beni cd. “smart”. Questi saranno capaci di comunicare il loro stato e la loro posizione tramite la rete, consentendo di informare automaticamente quando certe condizioni di un contratto sono state soddisfatte, portando così al pagamento e alla creazione del blocco successivo. È un futuro di relazioni in tempo reale: la tecnologia consentirà tracciabilità e immodificabilità. Il rapporto fisco-contribuente potrà quindi dispiegarsi in linee di collaborazione e trasparenza mai sperimentate. È una sfida e un’opportunità. Per proseguire nel futuro è necessario non restare indietro. Questa è – al tempo stesso – la vera sfida e l’irrinunciabile opportunità della blockchain.

La crescita sostenibile dipende dall’effettiva compliance fiscale. L’assolvimento spontaneo degli obblighi di natura fiscale da parte dei contribuenti garantisce maggiori risorse, necessarie per l’adempimento del contratto sociale tra cittadini e governi.