Una vita a tinte forti, tra management e sentimenti

Un modo romantico, perfino a tratti iperrealista, quello di raccontare se stessa in una chiave acutamente attuale, che parte dal ruolo della donna nella società contemporanea, dalla gender equality insomma, e arriva poi a toccare temi profondi, di identità e vissuto interiore di tutti noi. È il tema di fondo che Laura Lamarra – collaboratrice di Economy e manager finanziaria di lungo corso – racconta nel suo libro “La vita che indosso” (Aracne Editrice, euro 15). Una vita di lavoro appassionato e con un’esperienza di quelle che segnano: essere l’unica donna nel team manageriale di Expo 2015, la grande rassegna che ha rilanciato l’immagine dell’Italia, e di Milano, nel mondo. Con un incarico importante ma da paura, di quelli che ti costringono anche a parlare con le Autorità di Vigilanza interne ed esterne ogni due per tre – e l’ha fatta bene, ma poi alla fine della fiera (è il caso di dire) s’è stufata e ha lasciato che la sua parte creativa riemergesse in modo più evidente. Per sentirsi poi chiamare come consulente per il prossimo Expo di Dubai. E dunque tra episodi di vita privati e momenti professionali si dipana il racconto di una vita che riflette su se stessa. Questo libro per certi versi meriterebbe di essere adottato in tutte le scuole superiori, non foss’altro perché è una chiave di soluzione di ogni polemica gender, di riprogettazione dell’essere donna nella società ancora maschilista di oggi, e poi perché è “un inno alla vita e ai suoi apparenti misteri, che nel tempo, se si presta ascolto, diventano meno neri”.