La PA alla prova delle competenze

Uno dei nodi da sciogliere al centro dell’attuazione del Pnrr è lo stato di salute della nostra Pubblica Amministrazione. Non ha dubbi Marco Carlomagno, segretario generale della Flp, la Federazione dei Lavoratori Pubblici e delle Funzioni Pubbliche: «Senza una pubblica amministrazione efficiente il Recovery Plan è destinato al fallimento».

Con un’età media di 56 anni, superiore a quella degli altri Paesi europei, e con pericolose carenze di personale, la Pubblica Amministrazione italiana da circa 15 anni è rimasta bloccata sul piano della formazione e degli investimenti, addirittura dimezzati quelli sul capitale umano. «Il primo passo deve essere aumentare l’occupazione – dice ancora Carlomagno – serve una massiccia operazione di reclutamento». Operazione che pare il ministero si appresti a compiere: è stato il ministro Renato Brunetta, infatti, ad annunciare, proprio dall’ultima assemblea dell’associazione, l’inizio della fase finale della stagione dei rinnovi contrattuali.

E se la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è un’esigenza riconosciuta «In questi mesi abbiamo avuto occasione di confrontarci con numerosi esponenti politici - ha ricordato il segretario - e tutti sono concordi nell’affermare che sia un processo essenziale», è opinione altrettanto condivisa che alla PA italiana serva una grande rivoluzione «Si deve passare a una logica di risultato – prosegue il segretario generale Flp – bisogna abbandonare modelli meccanicistici dove è il sistema a pensare per tutti, ognuno deve essere chiamato a fare la sua parte, gerarchizzazione e parcellizzazione devono essere sostituite da autonomia e responsabilità». E a chi pone l’accento sulla mancanza di competenze, Carlomagno fa notare che «le competenze all’interno della PA esistono, ma spesso non sono rese note». «Servono banche dati – specificano da Flp – servono percorsi di formazione sia continua che mirata per allineare le competenze possedute a quelle richieste per la funzione, serve la valorizzazione della professione».

Sullo smart working nella PA, tema su cui l’opinione pubblica si divide, da tempo, Flp ha richiesto un intervento normativo che riequilibri il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. «Oggi, infatti, la disciplina del lavoro agile è delegata dalla legge ad un accordo individuale tra datore di lavoro e singolo lavoratore, con una pesante asimmetria di potere tra le due parti. Abbiamo chiesto di inserire nella norma un chiaro rimando alla contrattazione collettiva per attenuare lo squilibrio esistente», ha precisato Carlomagno. Un altro punto focale in questa operazione di “manutenzione straordinaria” è rappresentato dalla rivisitazione degli ordinamenti professionali e dalla riapertura delle carriere con sistema che leghi la condizione economica e giuridica all’accrescimento delle competenze specifiche.«Non abbiamo intenzione di difendere lo status quo che ha fatto comodo alla peggiore politica e al peggior sindacato - conclude Carlomagno - ma promuovere soluzioni che facciano funzionare sempre meglio il settore pubblico perché non dimentichiamo mai che la crescita stabile della nostra economia passa per la crescita di produttività del settore pubblico e che l’articolo 98 della nostra Costituzione mette i pubblici dipendenti al servizio esclusivo della nazione e non il contrario».