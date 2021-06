Da Italo a Itabus il passo è... su gomma

Ha preso il via il servizio Itabus, la prima azienda privata italiana di trasporto su gomma a lunga percorrenza, fondata dall’imprenditore Flavio Cattaneo, che vanta tra gli azionisti nomi noti del settore ferroviario, come Luca Cordero di Montezemolo. Un’operazione nazionale che collegherà tutta Italia, da nord a sud, con 300 autobus, 350 servizi al giorno e 90 chilometri di percorrenza annua a regime, sviluppando sinergie con porti, aeroporti e stazioni ferroviarie. Capillarità sul territorio ma anche qualità, sicurezza, comfort e innovazione che da oggi viaggerà in Italia a un prezzo competitivo. La flotta, completamente nuova e tutta di proprietà, sarà composta da autobus Man vincitori del premio Coach of the Year 2020, che saranno costantemente rinnovati per garantire un’età media inferiore ai due anni e ultime tecnologie e alimentazioni sostenibili disponibili sul mercato. I passeggeri potranno fruire del wi-fi a bordo basato su connettività ultrabroadband 4/5G e tutti i comfort di viaggio con un doppio ambiente, caratteristica unica per il trasporto su gomma, Comfort+ e Top, sinonimo di extra spazio con sedute interamente reclinabili e aree tavolino per le famiglie. Vocazione green, grazie all’utilizzo del carburante Eni diesel+ che garantirà la minor emissione di CO2 rispetto alle alimentazioni tradizionali puntando in futuro ad integrare le ultime soluzioni a impatto zero come l’idrogeno, ma anche fully digital con un’architettura interamente su piattaforma Cloud per garantire massima flessibilità ed affidabilità. Sicurezza in primo piano, con la presenza di 2 conducenti per i viaggi notturni e per quelli diurni a lunga percorrenza, coadiuvati in ogni fase da una sala operativa attiva h24, 7 giorni su 7. «Itabus è nata per la fiducia nel progetto e nel Paese, con una squadra di azionisti che si conosce dai tempi di Italo – ha dichiarato Flavio Cattaneo, vicepresidente di Italo e fondatore della nuova Itabus – Il progetto è interamente italiano ed è posizionato nel Centro-Sud e punta a cambiare l’immagine del bus, che deve essere percepito come un mezzo di qualità, al pari del treno ad alta velocità».