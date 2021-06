Se potessi avere mille followers al mese...

Craig Morgan è un giornalista sportivo americano che è stato licenziato a causa della pandemia. Un amico gli ha consigliato di aprire una newsletter indipendente a pagamento. E così ha fatto a luglio 2020. Unico problema: ha deciso di parlare esclusivamente della sua squadra di Hockey preferita. Ma prima di scoprire cos’è successo al progetto, facciamo un passo indietro.

Per molti decenni pochi grandi editori hanno controllato ciò che tutti noi leggevamo, ascoltavamo e vedevamo. Per entrare nel mondo dell’informazione o dell’intrattenimento si doveva passare da una di queste aziende.

Internet ha cambiato le cose. Oggi in America ed Europa i ragazzi sotto i 30 anni passano più tempo su Youtube e Twitch che davanti alla TV. In Cina vale anche per gli adulti: si guardano più dirette online che televisione. I social e i nuovi media hanno dato a tutti la possibilità di comunicare. In altre parole: di creare contenuti. Ciascuno di noi è un media. E siamo tutti nel business della creazione di contenuti. Anche se non lo sappiamo. Ok, c’è chi pubblica come passatempo. Ma c’è anche chi lo prende come un lavoro. Sì, un lavoro vero: il creatore di contenuti. In breve, il creator.

Ed è così che i media si sono decentralizzati. Oggi troviamo online contenuti di ogni tipo. E la maggior parte non sono di proprietà dei grandi editori. Sono creati da persone come noi. E questo da la forza anche a noi di buttarci e creare.

I creatori di contenuti stanno prendendo l’attenzione che prima davamo ai media tradizionali. Di conseguenza stanno cambiando le nostre abitudini e il modo in cui spendiamo i soldi. Questi cambiamenti hanno creato un’intera nuova economia: l’economia dei creators.

Più di 50 milioni di persone in tutto il mondo si considerano creators e vivono di questo. È un cambiamento culturale profondo. Oltre il 33% dei bambini tra gli 8 e i 12 anni vuole fare il creator, 3 volte di più di chi vuole fare l’astronauta. E siamo in piena hype da conquista dello spazio. Di contenuti si vive: oltre 2 milioni di creators guadagnano più di 100mila dollari all’anno. Ma da dove arrivano i soldi? Siamo abituati a pensare in termini di datore di lavoro-dipendente. Ma l’economia dei creators ci insegna che siamo tutti imprenditori di noi stessi. E come un’azienda, anche noi possiamo avere diverse fonti di monetizzazione.

Prima di tutto la pubblicità: parlare dei marchi nei propri contenuti. E le ads che appaiono sui social? Le prime aziende si tenevano tutto per loro. Facebook ha costruito un impero della pubblicità da quasi 100 miliardi l’anno senza girare un euro ai creators (né ai proprietari dei dati, ma questa è un’altra storia). Stessa cosa Twitter: 3,4 miliardi di dollari di giro d’affari, di cui zero per i suoi 350 milioni di scrittori. La prima a cambiare rotta è stata YouTube che, qualche anno fa, ha iniziato a dividere i compensi pubblicitari con i creators.

Ma i nuovi social stanno offrendo diversi modi per monetizzare. Onlyfans è come Instagram, ma gli utenti pagano per vedere i contenuti (per inciso, sono contenuti per adulti). Chi ama scrivere può pubblicare contenuti a pagamento su Substack o Revue. Roblox permette a tutti di guadagnare creando videogiochi. Twitch permette di ricevere donazioni o abbonamenti da chi guarda le dirette.

Ma solo chi ha tanti followers può guadagnare? E così torniamo alla storia del sig. Morgan, che apre una newsletter su Substack per scrivere di un’unica squadra di Hockey. Passano 10 mesi e oltre 1000 persone si abbonano a 5 dollari al mese. Ora Craig guadagna più di quello che prendeva con il suo vecchio lavoro. Con la differenza che nessuno lo può più licenziare.

Questa storia è l’esempio perfetto della teoria dei “1000 veri fan” elaborata nel 2008 da Kevin Kelly, co-fondatore della rivista Weird. Qualsiasi artista o creator può guadagnarsi da vivere con appena 1000 veri sostenitori. Un vero sostenitore è qualcuno disposto a spendere almeno 100 euro l’anno per qualsiasi cosa il creatore produca. Nel 2008 sembrava assurdo, oggi è sotto gli occhi di tutti. E come scrive l’investitore della Silicon Valley Naval Ravikant: “In futuro saremo tutti nell’economia dei creators”.