Mercedes EQA: l’elettrica compatta della Stella

La Mercedes EQA rappresenta il secondo lancio, dopo EQC, per quanto riguarda l’elettrico della Casa di Stoccarda, ormai identificato con il brand EQ.

Si tratta di un crossover compatto che richiama stilisticamente la Gla, ma riesce a differenziarsi da essa, almeno esternamente, con elementi come la mascherina Black Panel con Stella al centro, la firma luminosa a led a tutta larghezza, sia all’anteriore sia al posteriore, e i dettagli blu all’interno dei gruppi ottici. All’interno si evolve anche l’Mbux, che è presente di serie e propone nuove funzioni, come le schermate EQ e la navigazione Electric Intelligence, capace di calcolare il percorso più veloce per arrivare a destinazione tenendo conto di autonomia e soste. A livello estetico, invece, sono presenti un inedito motivo retroilluminato e alcuni dettagli in contrasto sulle bocchette di aerazione.

Il motore elettrico è da 190 CV e 375 Nm di coppia, per un’autonomia massima di circa 420 km, grazie alla batteria da 66,5 kWh.