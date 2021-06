Dicono che davanti alla Chiesa ci sia, quasi ogni mattina, una piccola folla gelatinosa di imprenditori, manager e deputati in cerca d’autore. Da quando i lobbisti hanno scoperto che Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico leghista va a messa tutti i giorni alle 8, la Chiesa di San Giovanni della Pigna a Roma, è gettonatissima. Originariamente dedicata ai santi martiri Eleuterio e Genesio, essa è documentata in una bolla papale di papa Agapito II e in una di Giovanni XII. Caduta in rovina nel 1584 fu papa Gregorio XIII a concederle la chiesa all’Arciconfraternita della Pietà verso i carcerati che la riedificò a partire dalle fondamenta. Della costruzione della nuova chiesa fu incaricato l’ architetto Torroni. Terminata nel 1624, assunse il titolo di Sancti Ionanis de Pinea. È stata nuovamente restaurata nel secolo successivo e nel 1837 sotto la direzione di Virginio Vespignani. Nel 1870, fu quindi affidata alla società salesiana di Giovanni Bosco e, dal 1985, per volere di Giovanni Paolo II, è sede della diaconia di san Giovanni della Pigna. Ma per la Roma dei nuovi poteri forti legati al governo del Presidente (Mario Draghi) questa chiesa rappresenta qualcosa di più essendo il “luogo” per antonomasia dove si ritrovano coloro che vogliono interloquire in modo discreto e riservato con la nomenclatura che conta. Avvistati, infatti, oltre al già citato Giorgetti, Gianni Letta, sempre potentissimo e – talvolta - perfino il nipote Enrico, ex premier oggi segretario del PD in aperto conflitto aperto con il leader leghista Matteo Salvini. Così, poco prima delle 8 ci si ritrova tutti in Chiesa e poi, dopo la funzione, piccoli gruppetti sparsi vanno a prendere il caffè o il cappuccino dei bar vicini. «I riti sono totalmente cambiati con Draghi» osserva Maurizio Gallo, lobbista molto accreditato oltretevere: «ci si vede nei luoghi deputati, gli appuntamenti sono istituzionali e, anche a causa del Covid, ogni evento di tipo conviviale come cene o aperitivi viene ridotto al minimo. Ci si incontra magari piu facilmente a Messa per chi, come me, è credente e praticante. Certo non si parla di massimi sistemi, ma ci si riconosce e ci si saluta. È il modo per rimarcare l’appartenenza ad una piccola comunità che condivide gli stessi ideali e valori». Giorgetti, per tornare a lui, fa vita peraltro assai ritirata; le leggende che fioriscono a latere dei salotti romani lo danno per potentissimo mentre in realtà, il suo è un ruolo profondamente funzionale, operativo, e la lealtà che lo lega al vero leader del suo partito (Salvini) è piu profonda di quanto si possa pensare a guardare dall’esterno. A proposito di Matteo Salvini, invece, è confermata l’indiscrezione secondo cui sta per uscire un suo libro curato dalla giornalista Maria Giovanna Maglie. Stefano Peccatori, sapiente direttore generale della Mondadori, lo avrebbe voluto in libreria prima dell’estate ma Salvini ha chiesto tempo. «Ho bisogno di rivedere tutto», confida a Economy facendo capire che l’uscita potrebbe realisticamente slittare a settembre. Di sicuro, nel libro si parlerà di Draghi e del feeling che il Presidente dimostra di avere con un leader leghista ormai decisamente in modalita regimental, molto istituzionale e collaborativo con l’esecutivo di super Mario. La verità, quella che solo pochissimi conoscono a Roma, è che l’unico autentico sponsor di Draghi for presidente al Quirinale per il dopo Mattarella è proprio Salvini. Mentre il PD e i 5 stelle nicchiano sperando in un bis di Sergio Mattarella, Salvini si è già schierato e pronunciato. Per lui o Draghi o morte.