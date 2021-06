Wall Street alla partita a poker dei meme-stocks

I cosiddetti "meme stocks" sono stati al centro delle menti degli investitori questo mese, e tutti vorrebbero sapere quali saranno le prossime. La mania dei titoli meme che ha preso il via a gennaio è tornata di nuovo: GameStop e AMC Entertainment - due dei vincitori di più alto profilo la prima volta - hanno ora visto i loro titoli salire rispettivamente del 1.500% e del 2.227% quest'anno. E non sono gli unici ad aver beneficiato di un afflusso di investitori al dettaglio ispirati da Reddit: un produttore di centrali elettriche coreano non redditizio, una società di assicurazioni mediche statunitense, un operatore di prigioni private, e una centrale di intrattenimento di wrestling hanno tutti visto i loro prezzi azionari fare grandi passi avanti.

GameStop certamente non si era mai aspettato che questa opportunità gli arrivasse in grembo, ma ha dimostrato di saperne trarre vantaggio ora che l'ha avuta: il rivenditore ha usato il suo seguito per raccogliere denaro quest'anno, e ha appena annunciato l’assunzione di un nuovo Ceo e Cfo, entrambi provenienti da Amazon. La speranza è che un bilancio bancario ringiovanito e dei dirigenti esperti di e-commerce al timone miglioreranno i fondamenti del suo business, trasformandolo da "solo" un titolo meme in un vero heavy-hitter.

I cacciatori di azioni meme amano particolarmente le azioni che altri investitori stanno "shortando" - cioè scommettendo che scenderanno di valore. Dopotutto, quegli investitori probabilmente invertiranno le loro scommesse se le azioni iniziano a salire, il che aggiunge solo altro carburante al rally. Ma i principali venditori allo scoperto si sono svegliati da gennaio, e non sono più così aperti su quali posizioni stanno prendendo. Questo sta rendendo più difficile per i cacciatori di azioni meme trovare opportunità, e potrebbe uccidere il tema meme appena iniziato.