Vietare le svapore favorisce il fumo, parola di Yale

Alcune città e stati americani stanno vietando i prodotti di tabacco aromatizzati - come quelli che si trovano comunemente nelle sigarette elettroniche. In italiano, le “svapore”. Ma un nuovo studio della Yale School of Public Health trova che questo potrebbe avere un effetto indesiderato: potrebbe spingere i ragazzi verso le sigarette tradizionali.

Abigail Friedman è della Yale School of Public Health. Ha detto che molti esperti di salute pubblica hanno esortato i legislatori a vietare le cartucce aromatiche - che rendono le sigarette elettroniche dal sapore di mentolo o di pesca.

"E naturalmente, questi divieti sono per lo più passati per il fascino che questi sapori possono esercitare sui bambini. Quindi quello che ci interessa davvero è: quando si vietano i prodotti di tabacco aromatizzati, cosa succede all'uso del tabacco tra i bambini? Ebbene: Friedman ha esaminato cosa è successo quando San Francisco ha vietato tutti i prodotti di tabacco aromatizzati. Ha scoperto che prima del divieto, i bambini di San Francisco fumavano tanto quanto i bambini di altri posti. Dopo il divieto, un ragazzo di San Francisco aveva circa il doppio delle probabilità di fumare.

"Direi che è una prova molto convincente che il divieto ha portato ad un aumento del fumo", ha detto Friedman.

Ci sono ancora domande sui rischi per la salute del vaping, ma la maggior parte degli scienziati concordano sul fatto che fumare è sicuramente peggio. Friedman ha detto che qui c'è una morale per le persone che elaborano la politica della salute pubblica.

"Nel mondo della politica, ci sono cacciaviti e trapani. Ma il problema con un trapano è che, anche se pensi che ti porterà velocemente a destinazione, può superare il limite e causare molti danni. Abbiamo bisogno di iniziare a guardare con i prodotti del tabacco ai cacciaviti, le cose dove possiamo fare spostamenti leggermente sfumati ma essere attenti a non andare troppo lontano," Friedman ha detto.

La FDA in aprile ha proposto di vietare le sigarette al mentolo e i sigari aromatizzati. E anche i legislatori del Connecticut stanno considerando delle proposte di legge, tra cui una che vieterebbe le sigarette elettroniche aromatizzate.