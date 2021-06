Online i video della Tax & Legal Marathon di AIFI

Sono online i video degli interventi tenuti durante la Tax & Legal Marathon organizzata dalla Commissione tax & legal di Aifi. Oltre 50 professionisti appartenenti a studi legali e tributari aderenti ad AIFI si sono alternati su temi legali e fiscali di interesse per il mondo del private capital, a livello italiano e internazionale, moderati dai gestori di fondi associati e dallo staff dell’associazione.



I video sono fruibili ai seguenti indirizzi relativi alle diverse tavole rotonde:

Trend del mercato delle operazioni di private equity, profili e specificità contrattuali in epoca Covid https://vimeo.com/554723905

I nuovi adempimenti fiscali DAC e gli impatti sul private capital https://vimeo.com/554741650

Trend del mercato del debito a livello italiano e internazionale https://vimeo.com/554772236

Profili legali e fiscali di attenzione in un’operazione di private equity a livello nazionale/internazionale https://vimeo.com/555129851

La norma fiscale che allinea i fondi italiani e i fondi comunitari può aumentare l’attrattività del nostro Paese? https://vimeo.com/555139117

Gli strumenti a supporto delle imprese in tempo di Covid https://vimeo.com/555179199

Trend del mercato del venture capital a livello italiano e internazionale https://vimeo.com/555264842

Le SICAF: miglioramento del quadro normativo e esperienze attuali nel mercato del private capital https://vimeo.com/555315532

Come sono cambiati i rapporti contrattuali tra GPs e LPs a seguito del Covid? https://vimeo.com/555599133

Investimenti sostenibili, disclosure e profili finanziari: opportunità e criticità per il private capital nei prossimi anni https://vimeo.com/555679405