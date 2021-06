La campana della disruption suona per le polizze

Il Grande Mantra “nulla sarà più come prima” tocca l’intero sistema socio economico e politico globale e probabilmente il settore assicurativo si troverà a dover affrontare i cambiamenti più radicali.

Finora le compagnie hanno resistito alla crisi, addirittura migliorando le performance storiche, anche grazie agli investimenti effettuati negli anni recenti per lo sviluppo di nuove applicazioni, il miglioramento delle reti e una certa digitalizzazione, ancora piuttosto blanda, che ha portato rapidamente risultati positivi.

Tuttavia “il settore assicurativo dovrà entro breve affrontare sfide emergenti legate a tutto, dalle ripercussioni della pandemia al peggioramento dei cambiamenti climatici” come dimostra una recente ricerca pubblicata dall’Università di Waterloo (luogo beneaugurante a proposito di sfide).

I big player della consulenza globale concordano nel definire 6 megatrend che, in misura differente, impatteranno anche sul settore delle assicurazioni: persone e società, salute e assistenza, ambiente e risorse naturali, economia, innovazione tecnologica e politica e normativa internazionale.

Ciò significa che le assicurazioni si troveranno ad affrontare grandi cambiamenti praticamente in ogni campo dell’esistenza. Si deve riconoscere che il modello di business delle assicurazioni è rimasto in gran parte invariato per decenni e che, tranne poche eccezioni, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla ottimizzazione dei processi e i grandi merger. Nel 2020 la ricetta per il successo è cambiata definitivamente.

Se le prospettive di lungo periodo e le strategie sembrano abbastanza chiare, è invece debole, nelle grandi compagnie, la capacità di creare nuovi prodotti e di ingaggiare le nuove generazioni e preparare così il mercato del futuro. E’ in questo gap che si consolida il settore dell’insurtech, dove stanno proliferando centinaia di startup innovative, alcune delle quali già arrivate alla dimensione di “unicorni”, avendo superato la valutazione di 1mld di dollari.

Tutte puntano su pochi, chiari fondamenti, che in parte ricalcano ciò che sta avvenendo anche nel mondo fintech: ipersegmentazione dell’offerta e attenzione alle fasce di popolazione e lavoratori trascurati dalle compagnie tradizionali; la disintermediazione del rapporto e il ricorso all’intelligenza artificiale e al machine learning per offrire la possibilità di una totale personalizzazione del prodotto; web e app come unici canali di vendita con conseguente investimento nello studio e nell’elaborazione di user interface e user experience di grande effetto.

Abbiamo fatto una ricognizione di ciò che sta emergendo e analizzato le 100 migliori case history. Vediamo un brevissimo estratto: 5 di queste, particolarmente efficaci per l’utilizzo del linguaggio visivo nella proposta dei loro prodotti.

Yolo Insurance - il claim della home page (7 giugno) è perfettamente in tendenza: “il tuo cane o il tuo gatto è come uno di famiglia?”. Si inserisce un megatrend ormai solido, che sta portando le persone a considerare gli animali come esseri “culturalmente diversi”, e non inferiori. Il prodotto assicurativo temporaneo che viene offerto è adeguato alla vita nomadistica di molte persone. Il linguaggio fumettistico del sito e la cartella colori incentrata sugli azzurri è perfetta per ingaggiare la generazione Millennial.

Zego - dedicato ai milioni di lavoratori ultraprecari, i gig workers, trascurati da tutti, ma non dagli algoritmi di questa startup. Focus sulla mobilità, dato che l’occupazione più diffusa è la consegna a domicilio, e sul prezzo. Il trattamento visivo del sito è realistico, con l’ottimo impiego di un volto di posizionamento, giovane e self confident. La navigazione è estremamente intuitiva.

Lemonade - estremamente accattivante. Il linguaggio visivo del sito è cartoon animato, giocato sulle tonalità del bianco-grigio con l’unica presenza del rosso a identificare i pulsanti di navigazione.La struttura è scarna e l’offerta concentrata su contenuto e responsabilità civile. E’ una B-Corp che devolve in beneficienza gli avanzi di denaro del pool assicurativo del cliente.

Wakam - un ottimo esempio di ringiovanimento di una antica compagnia. L’offerta rimane ampia con la possibilità di costruire una polizza in totale autonomia. Il visual del sito è colorato, riprende l’immagine della Lego, marcando così la possibilità del “fai da te”.

Oscar Healthy - buon esempio di come umanizzare il delicato argomento dell’assistenza sanitaria, adottando un linguaggio visivo fumettistico e amichevole. Tutti i volti e i personaggi rappresentati sono fumettistici, il colore dominante è un azzurro intenso, considerato e

nergico e giovane per antonomasia.

* presidente TeaTrends