Il puledro che venne dal freddo del permafrost

Per alcuni scienziati, il permafrost della Siberia è semplicemente il regalo che continua a dare. Sempre più creature dell'era glaciale vengono scoperte mentre il cambiamento climatico continua a influenzare le sottosuperfici ghiacciate della Terra.

Nel 2018, un puledro paleolitico è stato trovato in un cratere in Russia conosciuto come la "Bocca dell'Inferno". Lo stato del piccolo cavallo perfettamente conservato è sorprendente, mostrando persino i singoli peli sul suo corpo. Il puledro apparteneva a un gruppo estinto di equini, noto come il cavallo Lena (Equus lenensis), che vagava in Siberia da 30.000 a 40.000 anni fa. E alla fine dello scorso anno, un rinoceronte lanoso estinto è stato scoperto e riesumato dal permafrost in Yakutia, nel nord della Russia. Il giovane rinoceronte aveva dai tre ai quattro anni; la sua carcassa era conservata all'80% e comprendeva organi interni intatti, denti e contenuto dello stomaco ed era ancora coperto da un pelo corto, spesso e marrone. Il rinoceronte lanoso è il cugino dell'era glaciale del mammut lanoso e visse da 20.000 a 50.000 anni fa.

Gli scienziati non possono riportare in vita mammiferi estinti e congelati - ancora. Ma hanno fatto rivivere virus che sono stati congelati per migliaia di anni. Nel 2014 un team di scienziati francesi ha scoperto un virus "gigante" di 30.000 anni fa, il Pithovirus sibericum, nel permafrost siberiano. Hanno fatto rivivere un campione di Pithovirus sibericum in condizioni di laboratorio sicure e hanno determinato che era ancora infettivo, anche se colpisce solo le amebe. L'anno successivo, il team francese ha scoperto un secondo virus preistorico, Mollivirus sibericum, nello stesso permafrost. Questo virus ha una struttura genetica complessa che ospita più di 500 geni. Il virus dell'influenza, in confronto, ha solo 8 geni. Gli scienziati sperano di imparare molto di più su questi antichi virus dormienti che temono possano avere un'altra possibilità di diffondersi quando il permafrost continua a ritirarsi.

Lunedì è stato pubblicato su Current Biology un rapporto che dettaglia un'altra rinascita, questa volta di un microscopico animale artico chiamato bdelloid rotifer, o "wheel animalcule", una minuscola creatura d'acqua dolce che è sopravvissuta per 24.000 anni nel permafrost siberiano. Il coautore del documento ha detto: "La nostra relazione è la prova più dura ad oggi che gli animali multicellulari potrebbero resistere decine di migliaia di anni in criptobiosi, lo stato di metabolismo quasi completamente arrestato". Non solo il rotifero è tornato in vita dopo lo scongelamento, ma è stato persino in grado di riprodursi clonando se stesso.