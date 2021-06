Crediti commerciali, la nuova moneta di scambio

Sostenere le piccole e medie imprese aiutandole a fare rete attraverso lo strumento del credito compensativo: è l’obiettivo di in-Lire, un circuito specializzato nato nel 2017 a Torino con lo scopo di facilitare la relazione tra aziende e sostenere con la sua rete di scambi l’economia del sistema Paese. Fondata da Romi Fuke (nella foto) e Marco Negro e attualmente presente in otto regioni d’Italia, in-Lire è stata la prima startup nativa digitale nel mondo dei circuiti di moneta complementare: il business si basa sull’utilizzo del credito commerciale, che viene adoperato come “moneta” per pagare beni e servizi tra le aziende che fanno parte del circuito. In questo modo si crea un circolo virtuoso in grado di sostenere le imprese e aiutarle in qualsiasi momento di crisi: il credito reciproco tra queste realtà nasce infatti in condizioni di forte fiducia, è generato dalla crescita del fatturato dei partecipanti e svolge la funzione di una moneta appunto complementare, che affianca ma non sostituisce l’euro.

«Attualmente abbiamo più di 650 imprese iscritte in ambito B2B, che diventeranno un migliaio a fine anno», sottolinea uno dei fondator di in-Lire, Romi Fuke. «A fine aprile 2021 abbiamo gestito oltre 12 milioni di euro di volumi di transato tra imprese, per un fatturato aggiuntivo complessivo portato alle aziende iscritte di 19 milioni, e con oltre 20mila operazioni commerciali concluse».

Il funzionamento del circuito è semplice: ogni associato è dotato di un conto corrente in-Lire, collegato a una piattaforma digitale. Le imprese che aderiscono al network fatturano tra di loro in euro, ma accettano di essere pagate – totalmente o parzialmente – in crediti dai propri clienti. Il meccanismo si basa sul sistema della camera di compensazione: tutte le aziende aderenti possono infatti acquistare ciò che serve loro immediatamente andando a debito (entro i limiti del fido concesso, che non produce interessi), per poi pagare gli acquisti effettuati con ciò che fanno, cioè con le loro prestazioni o i loro prodotti.

Il credito in-Lire è un credito commerciale con valore fisso – ogni credito in-Lire corrisponde a 1 euro - e nasce perché tra cliente e fornitore viene emessa una fattura o un documento fiscale. Il credito generato in questo modo viene poi utilizzato per pagare i beni e servizi indicati nella fattura o nel documento fiscale. Questo tipo di credito non produce interessi attivi, né il debito interessi passivi; per questo motivo le aziende aderenti al circuito tendono a utilizzarlo immediatamente per pagare beni e servizi nel circuito, non andando così a intaccare la liquidità in banca.

Le aziende aderenti possono fare acquisti a debito e pagarli con le proprie prestazioni o i propri prodotti

L’idea di creare il network di in-Lire è nata dopo la crisi del 2008, che ha reso evidenti ai fondatori le difficoltà che spesso le piccole imprese devono affrontare per ottenere credito e reperire la liquidità necessaria alle loro attività: una condizione che rallenta la dinamica economica, non perché calino le necessità ma perché manca appunto liquidità. Grazie al credito compensativo in-Lire le imprese hanno la possibilità di fare acquisti che vengono poi compensati da vendite: in questo modo il credito è immediatamente disponibile e proporzionato alla richiesta dei beni o dei servizi di ogni azienda associata.

I benefici sono molteplici: attraverso questo meccanismo virtuoso, secondo le stime del circuito, la moneta in-Lire circola 10 volte di più rispetto a quella tradizionale, generando quindi un fatturato incrementale per le aziende iscritte dieci volte superiore rispetto a quello prodotto dal denaro vero e proprio. Oltre all’aumento di fatturato, tra i vantaggi che l’adesione al circuito di credito compensativo porta alle aziende c’è l’allargamento e la diversificazione della clientela, e un processo di vendita dei propri prodotti e servizi più facile, proprio perché le imprese clienti iscritte al network possono acquistare in crediti. Inoltre, la possibilità di accedere al credito entro la linea di fido senza interessi concessa trasforma costi certi in opportunità di vendita all’interno del circuito, che è una realtà in costante crescita. Per questo motivo l’adesione a in-Lire migliora anche il rating bancario delle società iscritte.

Ogni impresa aderente, può sfruttare il network in-Lire sulla base delle proprie caratteristiche ed esigenze, potendo utilizzare il potenziale inespresso (camere vuote di un hotel, tavoli disponibili di un ristorante, il magazzino a bassa rotazione di una attività commerciale o il tempo libero di un professionista) per finanziare l'acquisto nel circuito di beni e servizi utili alla propria attività, quali costi fissi come luce gas, connettività, pubblicità, marketing, eventi aziendali, automotive (solo per citarne alcuni), limitando l'uscita di Euro dai propri conti correnti e quindi avere un immediato risparmio di liquidità. I pagamenti tra iscritti possono avvenire con le più moderne tecnologie: dal marketplace, dall'app geolocalizzata attraverso la scansione del QR Code del venditore, attraverso gli ecommerce e le App delle aziende iscritte attraverso il sistema integrabile "Pago in-Lire".

La moneta in-lire genera un fatturato incrementale per le aziende iscritte superiore a quello prodotto dall'euro

E cosa accade nel caso in cui malauguratamente una delle imprese aderenti dovesse fallire con un debito nei confronti del network? Se si presenta questa eventualità il gestore del circuito si iscrive normalmente alla procedura fallimentare, e per riequilibrare i saldi attivi e passivi all’interno del network interviene il fondo di garanzia in-Lire, un fondo vincolato istituito proprio per far fronte a questo genere di imprevisti.

Quello che non è possibile fare è tramutare i crediti in-Lire in euro oppure venderli: in questo caso in-Lire diventerebbe una vera e propria moneta, con un cambio che oscilla sui mercati valutari. «Il termine ‘moneta complementare’ vuole esprimere un concetto che è proprio quello della complementarietà di questi tipi di circuito rispetto all’euro», chiarisce la società. «Questi sistemi non si sostituiscono alla valuta ufficiale che circola in un determinato mercato, ma sono meccanismi aggiuntivi che rimangono accanto alla moneta europea. Il circuito in-Lire stimola molte transazioni che in quel mercato non sarebbero avvenute».

Il modello di business della società si basa su due parole chiave strettamente connesse tra loro: fiducia e qualità. Per generare fiducia, sottolinea Fuke, è infatti indispensabile che a far parte del network «entrino imprese di qualità, che non significa realtà che non abbiano problemi finanziari o economici, ma imprese che vendono beni e servizi di qualità riconosciuta. Inoltre è necessario che queste aziende siano governate da imprenditori illuminati e pronti al cambiamento, che comprendano bene che l’economia è profondamente cambiata rispetto a come eravamo abituati in passato. Non è più la quantità di denaro a determinare quanto vale il mio immobile o la mia professionalità, ma è la qualità del bene o del servizio che vendo a riacquisire un valore misurabile e pagabile». Per far crescere il network in-Lire lavora attraverso una rete di trenta consulenti territoriali, chiamati Community trader e formati tramite un’Academy istituita ad hoc: i partner regionali e i consulenti lavorano ricostruendo le filiere produttive a livello locale e selezionando le aziende più idonee a entrare a far parte del circuito. «Intercettando domanda e offerta continuamente, sulla base delle richieste non evase di beni e servizi, allarghiamo la rete proponendo alle aziende più virtuose di entrare a far parte del network», specifica Fuke. L’incontro tra domanda e offerta viene alimentato anche da eventi in presenza e online, nel corso dei quali le aziende interessate possono conoscere meglio i vantaggi del network: inoltre, grazie a una piattaforma marketplace e un’app geolocalizzata, in-Lire fa sì che le imprese aderenti riescano a trovare ciò di cui hanno bisogno nel momento e nel luogo in cui ne hanno bisogno.